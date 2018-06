ZEIT ONLINE: Herr Gesandter, die türkische Regierung sagt, sie habe die Lage nach dem Putsch unter Kontrolle. Warum braucht es dann den Ausnahmezustand?

Ufuk Gezer: Dies ist nicht einfach ein Putsch, der vom Militär organisiert wurde, wie es in der Vergangenheit in der Türkei der Fall war. Es ist vielmehr der Höhepunkt von Jahren der Vorbereitung einer geheimen Gruppe. Das macht die Dinge extrem kompliziert für uns, weil diese Gruppe offenbar noch immer ihr großes Netzwerk unterhält, innerhalb des Militärs und an anderen Stellen im Staatsapparat. Deshalb wird der Ausnahmezustand gebraucht, deshalb werden unsere Ermittlungen weitergehen – im Einklang mit rechtsstaatlichen Prinzipien, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel.

ZEIT ONLINE: Sie sprechen offenbar von der Bewegung des Sufi-Predigers Fethullah Gülen …

Gezer: Genau. Und diese Ermittlungen haben nicht erst mit dem Putsch begonnen.

ZEIT ONLINE: Aber wenn diese Ermittlungen schon lange liefen, wozu dann der Ausnahmezustand? Warum jetzt?

Gezer: Weil früher keine F16-Kampfjets unser Parlament bombardiert haben und keine Panzer auf unsere Bürger geschossen haben. Dies ist eine außergewöhnliche Situation für uns.

ZEIT ONLINE: Das Zentrum des Coups war die Luftwaffe, die eine stark säkular geprägte Institution ist. Warum glauben Sie, dass eine religiöse Gruppe dort so stark sein kann?

Ufuk Gezer ist Gesandter und Geschäftsträger der türkischen Botschaft in Berlin. Er vertritt Botschafter Hüseyin Avni Karslıoğlu, der nach Verabschiedung der Völkermordresolution zu Armenien im Bundestag Anfang Juni für Konsultationen in Ankara abgezogen worden war.

Gezer: Wenn Sie sich einige der Geständnisse ansehen, die es gegeben hat, dann erkennen Sie, welche heimtückische und langfristige Strategie diese Gruppe verfolgt hat. Ein Mann zum Beispiel hat erklärt, dass er von dieser Gruppe im Alter von neun Jahren rekrutiert wurde, seine gesamte Ausbildung wurde bezahlt und er hat Hilfe bekommen, um in die Militärakademie aufgenommen zu werden. Es ist also der Höhepunkt eines langfristigen Plans. Die Luftwaffe ist in der Tat eine der traditionsreichsten Institutionen, die wir haben. Aber diese Gruppe hatte keinen Respekt für Institutionen, sie hatte offenbar eine heimliche Agenda.

ZEIT ONLINE: Wie kann es dazu kommen, dass eine religiöse Gruppe das Militär lenkt?

Gezer: Sie lenken das Militär nicht. Deshalb ist der Coup gescheitert.

ZEIT ONLINE: Ja, aber offensichtlich einen Teil des Militärs. Die Kampfjets über dem Parlament waren offenbar unter dem Kommando einer religiösen Gruppe. Verstehen wir Sie da richtig?

Gezer: Nein, was ich sage, ist dass diese Gruppe das Militär infiltriert und ihre Leute in bestimmte entscheidende Positionen gebracht hatte, aber sie waren nicht erfolgreich damit, die Unterstützung größerer Teile des Militärs zu bekommen. Infiltration und Kontrolle sind zwei verschiedene Dinge. Die Luftwaffe als Ganzes hat diesen Versuch auch nicht unterstützt. In dieser Nacht waren einige abtrünnige F16-Jets in der Luft, aber da waren auch einige, die das Flugzeug des Präsidenten beschützten. Das war nicht das Werk einer einzelnen Gruppe, es ist eine Kombination vieler Faktoren: Es gibt niemals nur Schwarz und Weiß.

ZEIT ONLINE: Also sagen Sie, das Bild der Ereignisse sei noch schemenhaft, zugleich behaupten Sie, es gebe klare Beweise für die Putschagenda dieser Gruppe. Was denn nun?

Gezer: Das gesamte Bild wird sich zeigen, wenn wir alle Beweise untersucht haben. Wir haben die WhatsApp-Nachrichten der Leute, die diese Ereignisse organisiert haben. Es gab keine klare Befehlskette. Es gab Kommandos eines geringeren Dienstgrad an einen höheren, das ergibt in der normalen Befehlskette keinen Sinn, selbst während eines Coups. Es gibt genügend Beweise, die uns überzeugen, dass diese Gruppe eine entscheidende Rolle in diesem Staatsstreich gespielt hat.

ZEIT ONLINE: Außerhalb des Militärs wurden bereits unzählige Lehrer, Beamte, Journalisten beurlaubt, entlassen oder festgenommen – was wirft man ihnen konkret vor?