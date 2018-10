Die sogenannten Säuberungsaktionen der türkischen Regierung in der Armee behindern nach Ansicht der USA den Kampf gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). "Viele unserer Gesprächspartner sind entlassen oder verhaftet worden", beklagte Geheimdienstdirektor James Clapper. Dies sei zweifellos ein Rückschlag und erschwere die Zusammenarbeit mit dem Nato-Staat. Betroffen sei der gesamte Sicherheitsapparat.

Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei waren fast 1.700 Armeeangehörige unehrenhaft entlassen worden, darunter etwa 40 Prozent der Admirale und Generäle. Ein Drittel der insgesamt 360 Generäle wurde festgenommen.



Die Türkei ist allerdings ein wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den IS. Die USA fliegen vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik aus Einsätze in Syrien und im Irak. Auch die Bundeswehr nutzt die Basis.

Die CIA unterhält zudem einen Stützpunkt in der Türkei, von dem aus sie mutmaßlich gemäßigte syrische Aufständische unterstützt. Zudem gibt es amerikanische Horchposten in dem Land sowie ein Frühwarnradar für ein europäisches Raketenabwehrsystem. Dennoch gibt es zwischen den beiden Staaten Spannungen: So haben US-Vertreter beklagt, dass die türkisch-syrische Grenze für IS-Kämpfer nicht geschlossen sei.