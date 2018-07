US-Außenminister John Kerry hat Behauptungen über eine angebliche Beteiligung der USA an dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei vehement zurückgewiesen. Kerry habe am Samstag erneut mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu telefoniert, um Hilfe bei der Aufklärung des Putschversuchs anzubieten, erklärte sein Sprecher John Kirby. Gleichzeitig habe Kerry klargemacht, dass "öffentliche Andeutungen oder Behauptungen" über eine Beteiligung der USA "völlig falsch" und "schädlich" für die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien.

Teile des türkischen Militärs hatten in der Nacht zum Samstag versucht, die Macht an sich zu reißen. In Ankara und Istanbul kam es zu schweren Gefechten, in deren Verlauf mehr als 260 Menschen getötet wurden. Die türkische Regierung erklärte den Putschversuch nach wenigen Stunden für gescheitert.

US-Präsident Barack Obama und Außenminister Kerry hatten den Putschversuch umgehend verurteilt und zur Unterstützung der demokratisch gewählten Regierung der Türkei aufgerufen. Der türkische Arbeitsminister Süleyman Soylu deutete später jedoch an, die USA steckten selbst hinter dem Umsturzversuch.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte Anhänger des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich gemacht, was dieser entschieden zurückwies. Der Staatschef verlangte von Washington die Auslieferung seines Erzfeinds Gülen. Kerry sagte bei einem Besuch in Luxemburg zu, ein Auslieferungsgesuch der Türkei zu prüfen, wenn sie richtige Beweise gegen Gülen vorlegen könne.