Sie kamen im Morgengrauen. Es war gegen sechs Uhr in der Früh, als die Polizei in die Wohnung von Şahin Alpay eindrang. Zwei Polizisten führten den 72-Jährigen schließlich an Handschellen aus dem Haus. Alpay ist einer der öffentlichen Intellektuellen des Landes. Er war Professor an der Bahçeşehir-Universität, hatte eine Talkshow und schrieb Kolumnen – früher für die säkularen Zeitungen Cumhuriyet und Milliyet, in den vergangenen Jahren für Zaman. Das Blatt wurde von Anhängern des Sufi-Predigers Fethullah Gülen gesponsert, den die Regierung für den Putsch vom 15. Juli verantwortlich macht. Aber Alpay war kein Religiöser, sondern ein säkularer Liberaler.

Mit Alpays Festnahme erreicht die Verhaftungswelle in der Türkei nach dem gescheiterten Putsch eine neue Dimension. Bisher waren vor allem Beamte, Richter und konservative Journalisten das Ziel. Jetzt geraten die liberalen Intellektuellen ins Visier. Mit Alpay wurden weitere Kolumnisten und Journalisten der Zaman verhaftet, konservative und liberale, religiös und säkular gesinnte.

Die türkische Regierung beklagt sich, dass man im Westen die Gefahr des Putschversuchs zu gering schätze. Sie sagt, dass sie mehr Verständnis brauche für die Bekämpfung des "Krebsgeschwürs". Dennoch fragt man sich, wie groß denn der Kreis der Planer, Mitwisser und Befehlsgeber wohl gewesen sein muss, wenn eine so riesige Zahl von Menschen verhaftet oder vom Dienst suspendiert wird.

Intellektuelle wie Alpay oder die Journalistin Lale Kemal können jedenfalls unmöglich unter den Verschwörern des 15. Juli gewesen sein, sonst hätte das Land gewiss vorher vom Putsch gewusst. Der Schlag gegen die Intellektuellen könnte vielmehr für den Plan der Regierung stehen, oppositionelle Stimmen nun systematisch zu ersticken oder einzuschüchtern.

Allianz Erdoğans mit Liberalen zerbrochen

Die bittere Ironie ist: Der jetzt festgenommene Şahin Alpay unterstützte Recep Tayyip Erdoğan in den 2000er Jahren, als der damalige Ministerpräsident liberale Reformen durchsetzte, die 2005 zur Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen führten. Alpay war damals einer von vielen liberalen Intellektuellen, die den konservativen Regierungschef gegen die Kritik der radikalsäkularen, kemalistischen Opposition in Schutz nahmen. Ganz besonders wichtig war diese Unterstützung für Erdoğan 2007 und 2008, als Richter, Atatürk-Vereine und Militärs versuchten, die AKP aus dem Amt zu drängen und zu verbieten.



Doch als Erdoğan seine Politik in den Jahren 2010 bis 2013 spürbar veränderte, zerbrach die Allianz des konservativ-populistischen Politikers mit den Liberalen. Die Kritik an Erdoğans zunehmend intoleranter Politik wuchs, was sich auch in den Gezi-Protesten gegen den Premier 2013 niederschlug. Der damalige Ministerpräsident erregte sich öffentlich über die unzuverlässigen Intellektuellen. Einer rief zurück: "Nicht wir haben unsere Ansichten geändert, Herr Erdoğan, Sie haben ihre eigene Politik verraten!"



Zeitung veröffentlicht Liste mit Namen

Jetzt scheint der Tag der Abrechnung gekommen zu sein für all jene, die sich von Erdoğan abgewandt haben oder – in seinen Augen – Verrat an ihm übten. Es gibt beängstigende Anzeichen, dass es nicht bei der Verhaftung der Kolumnisten bleiben könnte. Die Zeitung Sabah veröffentlichte gestern eine Liste mit Namen, die angeblich Gülen unterstützen sollen. Es ist ein Telefonverzeichnis der westlich-links-liberalen Elite der Türkei. Darunter sind die Schriftsteller Perihan Mağden, Hasan Cemal und Murat Belge, die Autoren Amberin Zaman, Can Dündar, Ahmet Altan und Kadri Gürsel, die Wissenschaftler Cengiz Aktar und Ersin Kalaycıoğlu. Auf dieser Liste stand auch Şahin Alpay.



Ihnen allen warf Sabah vor, Werbung für Gülen zu machen, den Putsch zu rechtfertigen und "ihrer Schuld gegenüber gleichgültig und arrogant zu sein". Die öffentliche Verleumdung und Denunziation scheint der neue Ton der Regierungsmedien zu sein. Wenn auf solche Hetzartikel nun die Verhaftung folgen sollte, dann verändert sich die Türkei noch schneller und grundsätzlicher, als wir bisher befürchtet haben.