Der Pulverdampf über Cleveland verzieht sich, alle Augen richten sich nun nach Philadelphia, wo am Montag der Parteitag der Demokraten beginnt. Bevor sie sich den Delegierten stellt, wird Hillary Clinton höchstwahrscheinlich ihren Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten verkünden – eine für den weiteren Fortgang des Wahlkampfs äußerst wichtige Entscheidung.

Das Amt hat in den USA offiziell hauptsächlich symbolischen Charakter; es bleibt also dem amtierenden Präsidenten überlassen, wie stark er seinen Vize tatsächlich auch politisch und strategisch einbinden will. In der Vergangenheit wurde das Amt ganz unterschiedlich ausgefüllt: Dick Cheney beispielsweise war neben George W. Bush ein sehr mächtiger Vizepräsident – wohl auch, weil Bush ihm den dafür nötigen Platz gelassen hat. Ähnlich Joe Biden, der erfahrene Diplomat, der Barack Obama in den Washingtoner Sumpf eingeführt hat und seitdem großes Vertrauen genießt. Aber es gab auch schon ganz andere Charaktere in dieser Funktion. Man erinnere sich an Dan Quayle zu George Bush seniors Zeiten, dessen schwache und teils ins Lächerliche gezogenen Auftritte als Vizepräsident keinen großen Eindruck hinterließen. Man darf wohl von Glück reden, dass die Tea-Party-Ikone Sarah Palin 2008 der Welt erspart wurde.

Doch worauf achten die Kandidaten bei einer solchen Auswahl und worauf kommt es bei Hillarys Wahl an?

Andrea Römmele ist Politikwissenschaftlerin und Professorin für Kommunikation in der Politik und der Zivilgesellschaft an der Hertie School of Governance. Sie begleitet die Wahlkampagne von Hillary Clinton.

Derzeit geht es gar nicht so sehr um den späteren Vizepräsidenten, sondern um den running mate im Wahlkampf: Die Person an Hillary Clintons Seite, welche Wählergruppen erreicht, die der Präsidentschaftskandidatin verschlossen bleiben. Die Themen besetzt, für die Clinton nicht steht. Die in einem (oder gar mehreren) der sogenannten swing states profiliert ist und Zünglein an der Waage zu Clintons Gunsten sein kann.

Ein genauerer Blick auf ihre wahrscheinlichsten Kandidaten zeigt die strategischen Vor- und Nachteile in Hillarys Kampagne.

Gelegentlich wird Elizabeth Warren als Option genannt, sie gilt jedoch als nicht sehr wahrscheinlich. Die dynamische, linke Senatorin aus Massachusetts wird sich von Hillary nicht auf Linie bringen lassen wollen. Ihr Verhältnis gilt als nicht gerade das beste. Ferner sind die beiden einander demografisch gesehen zu ähnlich: Zwei Frauen gleichen Alters von der Ostküste. So ein Team stellt (leider) ein gewisses Risiko dar, was manche von Hillary Clintons Wählergruppen angeht.

Die Wählergruppen sind eigentlich immer von zentraler Bedeutung für die Auswahl, aber dieses Jahr noch ein bisschen mehr: Neben ethnischen Minderheiten und jungen Menschen könnte Hillary Clinton auch versucht sein, einige Abwanderer von den Republikanern einzufangen, die deren Kandidaten Trump nicht unterstützen können. Wen soll ihr Vizekandidat also besonders ansprechen? Ihr eigenes Lager? Immerhin ist zu bedenken, dass durch die sehr prägende Kandidatur von Bernie Sanders im Vorwahlkampf auch Risse im Lager der Demokraten erkennbar wurden. Oder auch einige enttäuschte Republikaner? Es geht also bei der Wahl des running mate – mindestens – darum, zu entscheiden, ob Hillary im Team mit dieser Person nach links oder nach rechts flirten möchte, welche demografischen Gruppen sie an sich binden möchte und ob sie bestimmten Bundestaaten Avancen machen will.