Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat als Reaktion auf die Brexit-Entscheidung gefordert, dass die EU effizienter werden müsse. "Wir müssen in Europa schneller sichtbare Ergebnisse liefern", sagte Schäuble der ARD. Es gebe eine tiefe Skepsis der Menschen gegen die Europäische Union und das auch in anderen Ländern als Großbritannien, wo die Menschen vergangene Woche für einen Austritt ihres Landes aus der EU stimmten. Das Votum nannte Schäuble einen Warnruf, der gehört werden müsse.

So müssten einzelne Regierungen notfalls zusammenarbeiten, um dringende Probleme zu lösen. "Dann müssen einige vorangehen, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben", sagte Schäuble. Deutschland und Frankreich könnten dabei eine Vorreiterrolle übernehmen.

Gegenüber der Welt am Sonntag hatte Schäuble zuvor ähnlich argumentiert: Bei zentralen Problemen in der EU müsse es schnellere Lösungen geben. "Und wenn die Kommission nicht mittut, dann nehmen wir die Sache selbst in die Hand, lösen die Probleme eben zwischen den Regierungen", sagte der Finanzminister. Das habe sich schon in der Eurokrise bewährt.

Am 23. Juni hatten 51,9 Prozent der Briten für den Brexit gestimmt, also dafür, dass ihr Land die Europäische Union verlässt. Großbritannien wäre das erste Land, das die Staatengemeinschaft verlässt. Eine kleine Ausnahme gibt es: Aufgrund seiner Zugehörigkeit zu Dänemark gehörte auch Grönland zur Europäischen Gemeinschaft. 1982 gab es eine Volksabstimmung über den Austritt aus der EG. Dieser wurde 1985 vollzogen.