Sobald Russland das Minsker Friedensabkommen umsetzt, kann laut Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine schrittweise Aufhebung der EU-Sanktionen erfolgen. "In dem Moment, wo wir Fortschritte bei Minsk haben, werden wir die Sanktionen lockern", sagte Merkel auf einer CDU-Wahlveranstaltung in Schwerin. "Ich habe das allergrößte Interesse, dass wir mit den Sanktionen aufhören können." Dies sei sowohl in russischem als auch deutschem Interesse. Auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) hatten eine schrittweise Aufhebung gefordert.

Allerdings übte Merkel gleichzeitig deutliche Kritik an Russland. Die EU-Sanktionen seien wegen der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und des militärischen Eingreifens in der Ostukraine nötig gewesen. Man dürfe nicht zulassen, dass ein Land ohne jede Folge die Grenzen in Europa wieder verändere. Sie sei entgeistert gewesen, als der erste russische Panzer die ukrainische Grenze überquert habe. "Heute geht es nicht um einen Panzer, sondern um sehr, sehr viele Panzer", sagte Merkel.



Russland wird vom Westen die militärische Unterstützung der prorussischen Separatisten vorgeworfen. Es gebe keinen Tag, an dem der Waffenstillstand in der Ostukraine eingehalten werde, kritisierte die Bundeskanzlerin.

Auch Frank-Walter Steinmeier forderte in der ARD-Sendung Farbe bekennen rasche Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung. Wenn dies im Sommer gelinge, habe niemand etwas gegen die Lockerung der Sanktionen. Gebe es keine Fortschritte, dann gebe es auch keinen Grund, die Sanktionen aufzuheben. Weil Russland seine Verpflichtungen nach Ansicht der EU nicht umsetzt, hatte diese die Wirtschaftssanktionen vor kurzem um sechs Monate verlängert.