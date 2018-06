Der Chefredakteur der liberal türkischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, tritt von seinem Posten zurück. "Ich werde meine Erfahrungen hier niemals vergessen", schreibt Dündar in der Zeitung. Seine Kolumne werde er weiterführen.

Dündar, der in der Vergangenheit Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an radikale Islamisten aufgedeckt hatte, wurde dafür von Präsident Recep Tayyip Erdoğan persönlich angezeigt. Er sollte lebenslänglich in Haft. Kürzlich erging gegen ihn ein Urteil von fünf Jahren und zehn Monaten Haft. Dündar legte Widerspruch ein.



Zu dem Urteil schreibt Dündar, dass er sich vorerst nicht stellen werde, da in der Türkei wegen des nach dem Putschversuch ausgerufenen Ausnahmezustands "Gesetzlosigkeit" herrsche. Die türkische Regierung missbrauche die Situation, um die Justiz zu kontrollieren. "Einer solchen Justiz zu trauen wäre, als ob man seinen Kopf unter eine Guillotine legt."

Türkei - Regierungskritische Journalisten vor Gericht Der Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, und sein Kollege Erdem Gül sind unter anderem wegen Spionage und der Vorbereitung eines Staatsstreichs angeklagt. Ihnen droht lebenslange Haft.

Im Juli hatte Dündar angekündigt, eine Auszeit von seinem Posten verlängern zu wollen. Über Twitter hatte er mitgeteilt, nicht in die Türkei zurückzukehren, bevor der Ausnahmezustand im Land nicht aufgehoben wurde. Er hat auch eine wöchentliche Kolumne in der ZEIT.

Weitere Haftbefehle gegen Staatsanwälte

Die türkische Regierung ging unterdessen weiter mit großer Härte gegen mutmaßliche Beteiligte des gescheiterten Umsturzversuches vor. Am Montag durchsuchte die Polizei laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Dogan drei Gerichte in Istanbul. Dabei sollen Haftbefehle gegen 173 Staatsanwälte und andere Justizangestellte vollstreckt werden.

Den Beschuldigten werden Verbindungen zu dem islamischen Prediger Fethullah Gülen zur Last gelegt. Die türkische Regierung macht den im US-Exil lebenden Prediger für den gescheiterten Putsch verantwortlich.

Seit dem Umsturzversuch wurden in der Türkei nach offiziellen Angaben mehr als 35.000 Menschen festgenommen, vor allem Militärangehörige, Richter, Staatsanwälte, Lehrer, Dozenten und Journalisten. Etwa ein Drittel von ihnen soll inzwischen wieder freigelassen worden sein.