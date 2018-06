Wer hätte je gedacht, dass Donald Trump republikanischer Präsidentschaftskandidat werden könnte? Der Autor dieser Zeilen jedenfalls nicht. Als Amerika-Korrespondent (2007–2014) hatte er vor vier Jahren miterlebt, wie Trump es schon einmal versuchte – und kläglich an sich scheiterte. Warum sollte es dieses Mal anders sein?

Schließlich hat sich dieser Donald Trump in der Zwischenzeit nicht geändert. Er ist immer noch derselbe Egomane, unbeherrscht, sprunghaft, despotisch und ohne fundiertes politisches Wissen. Ein Mann, der nur an sich selber interessiert ist.

Und trotzdem hat es Trump dieses Mal wider meine Erwartung geschafft. Er konnte die Vorwahlen gewinnen und alle innerparteilichen Konkurrenten im Vorwahlkampf weit hinter sich lassen. Warum? Trump ist nicht anders geworden, aber die Umstände und die Voraussetzungen haben sich verändert.

Der Filmemacher Michael Moore hatte recht, als er neulich in einem Zeitungsbeitrag davor warnte, diese Veränderungen außer Acht zu lassen und die Siegesaussichten des Immobilienmoguls zu unterschätzen.

Auch ich habe es nicht für möglich gehalten, dass der Hass der gesellschaftlich und wirtschaftlich Abgehängten auf die politischen Eliten und die Arroganz der Macht inzwischen derart tief sitzt. Dass ein Teil der Amerikaner, zumeist weißer, männlicher Amerikaner, so frustriert ist, dass er einem Großmaul wie Trump schon deswegen laut applaudiert, weil er laut und ungebremst gegen die da oben wettert, gegen die Regierung in Washington, gegen die Banken, den Freihandel, die Chinesen, die Einwanderer und so weiter.

Ein weiterer Grund für Trumps Erfolg: Er zieht auch all jene in seinen Bann, denen die allgemeine Richtung der amerikanischen Gesellschaft schon lange nicht passt. Die mit der Liberalisierung hadern – und damit, dass die Minderheiten, die Latinos, die Asiaten und die Schwarzen, in nicht allzu ferner Zukunft in der Mehrheit sein werden. Und die es außerdem nicht verkraftet haben, dass ein liberaler Afroamerikaner zweimal Präsident werden konnte. Der Unmut darüber hat sich über all die Jahre aufgestaut, Trump ist nun sein Ventil.

Gleichwohl wage ich mich vor und sage: Trump wird am Ende gegen Hillary Clinton verlieren. Denn nach wie vor gelten drei Gewissheiten und mathematische Regeln, die man trotz seines Siegeszugs in den Vorwahlen in der Schlacht ums Weiße Haus nicht einfach außer Kraft setzen kann.

Tiraden verprellen Minderheiten

Erstens: Siegen kann nur, wer auch einen Teil der Obama-Koalition, also einen Teil der amerikanischen Minderheiten für sich gewinnt. Bereits der Republikaner Mitt Romney bezeichnete es nach seiner Niederlage vor vier Jahren als großen Fehler, nicht stärker Latinos, Asiaten und Afroamerikaner umworben zu haben. Damals stimmten nur 39 Prozent der weißen Wähler, so wenige wie noch nie in der amerikanischen Geschichte, aber über 70 Prozent der Latinos und Asiaten und über 90 Prozent der Schwarzen für Obama.

Umgekehrt hieß das: Romney konnte selbst mit den vielen weißen Wählern die Verluste bei den Minderheiten nicht wettmachen. Düstere Aussichten für Donald Trump, denn er hat mit seinen Hasstiraden längst sämtliche Minderheiten verprellt.

Zweitens: Wer gewinnen will, muss nach den Vorwahlen seinen Ton mäßigen. Er muss sich als Brückenbauer preisen und Amerikas politische Mitte umgarnen, die es trotz aller Polarisierung nach wie vor gibt. Doch Trump schlägt dieses Gesetz in den Wind und wird von Woche zu Woche extremer und militanter. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die seinen Geisteszustand ernsthaft in Zweifel ziehen und behaupten, er habe psychische Probleme und sei ein unberechenbarer Narzisst, der sich und seine Wut nicht unter Kontrolle habe.

Drittens: Ein republikanischer Präsidentschaftskandidat darf nicht permanent gegen die Grundüberzeugungen seiner eigenen Partei verstoßen. Doch in atemberaubender Geschwindigkeit räumt Trump alles vom Tisch, was den Republikanern bisher lieb und wichtig war. Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin haben für ihn keinen besonderen Wert. Ebenso wenig das Nato-Bündnis und die Gemeinschaft mit dem Westen. Er hegt eine Vorliebe für Autokraten wie Wladimir Putin, spottet über das amerikanische Militär und beleidigt sogar die Eltern eines gefallenen US-Soldaten.

Der Leibhaftige im Weißen Haus

Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte stehen sich mit Donald Trump und Hillary Clinton zwei Präsidentschaftskandidaten gegenüber, die in weiten Teilen der Bevölkerung höchst unbeliebt sind. Am Ende wird es deshalb vor allem darum gehen: Wer kann die meisten Wähler davon überzeugen, dass die Wahl des anderen unbedingt verhindert werden muss, weil sonst der Leibhaftige Einzug ins Weiße Haus erhielte? Und wem gelingt es, genügend Unterstützer zu mobilisieren, die sich wirklich zur Wahl registrieren lassen und am Wahltag auch tatsächlich ihre Stimme abgeben?

Es wird wahrscheinlich eine enge Wahl, aber Hillary Clinton ist im Vorteil. Nicht nur, weil die Mehrheit der Amerikaner Trump inzwischen schlechtere Noten gibt als Clinton. Sondern weil die Demokraten auch über mehr Geld und eine perfekt geschmierte Wahlkampfmaschine verfügen.