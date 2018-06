Die stellvertretende Generalstaatsanwältin der USA, Sally Yates, hat Bundesbehörden angewiesen, die Verträge mit privaten Gefängnisbetreibern entweder nicht mehr zu erneuern oder im Umfang "massiv zu reduzieren". Das Ziel, so heißt es in dem Schreiben, das der Washington Post vorliegt, sei es, "unsere Nutzung privat betriebener Gefängnisse zu reduzieren – und letztlich zu beenden". Yates ist in ihrer Funktion auch Stellvertreterin des US-Justizministers.

Die Regierung zieht damit die Konsequenzen aus einem Bericht des eigenen Generalinspekteurs. Dieser hatte vergangene Woche festgestellt, dass die privaten Gefängnisse ihre Insassen schlechter resozialisieren und es dort öfter Sicherheitsprobleme gibt als in staatlichen Einrichtungen. Häftlinge greifen sowohl sich, als auch die Wärter öfter an, und es werden acht mal mehr geschmuggelte Handys konfisziert als in den staatlich geführten Gefängnissen.

Barack Obama hat während seiner Präsidentschaft das Ziel verfolgt, die Zahl der Gefängnisinsassen zu verringern. In einem eigens aufgelegten Programm hat er Strafverkürzungen für wegen Drogendelikten inhaftierte Straftäter erlassen, sofern diese nicht gewalttätig geworden oder als gefährlich einzustufen sind. Die Zahl der Häftlinge in Bundesgefängnissen hat sich seit 2013 von 220.000 auf 195.000 reduziert.

Der große Rest der insgesamt über 1,5 Millionen Häftlinge in den USA wurden von einzelnen Bundesstaaten eingesperrt, die nun auch für sie zuständig sind. Für sie gilt die neue Anweisung des Bundesjustizministeriums nicht, für die allermeisten Gefangenen in privaten Gefängnissen wird sich also erst mal nichts ändern. Einige Bundesstaaten haben in der Vergangenheit bereits durch strengere Richtlinien versucht, die Zustände in den privaten Anstalten zu verbessern.

Auf Bundesebene hat der Abschied von privaten Betreibern laut Yates bereits begonnen. Vor drei Wochen habe man einen Vertrag über die Unterbringung von 1.200 Häftlingen nicht erneuert, einen weiteren Vertrag über 10.800 Plätze werde man auf eine Größe von maximal 3.600 reduzieren.

Gemessen an der Einwohnerzahl haben die USA die mit Abstand größte Zahl von Häftlingen weltweit. Von jeweils 100.000 Einwohnern sitzen 698 ein – in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 76.