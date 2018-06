Nichts kann Hillary Clinton im US-Wahlkampf weniger gebrauchen: Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten und frühere Außenministerin ist von Hinterbliebenen des Anschlags im libyschen Bengasi im Jahr 2012 verklagt worden. In der am Dienstag veröffentlichten Klage stellen die Eltern von zwei damals getöteten US-Wachleuten eine Verbindung zwischen dem Anschlag auf die US-Vertretung und Clintons Nutzung eines privaten Servers für ihre dienstlichen E-Mails her.

Die Kläger nennen es "sehr wahrscheinlich", dass Clintons damaliger Mailverkehr Informationen über den Aufenthaltsort des US-Botschafters Christopher Stevens und damit auch seines Sicherheitspersonals enthalten habe. Als "direktes Ergebnis von Clintons unbesonnenem Umgang" mit den als vertraulich eingestuften Informationen seien die islamistischen Gewalttäter in der Lage gewesen, den Aufenthaltsort des Botschafters ausfindig zu machen und den Anschlag zu planen und auszuführen.

Bei dem Anschlag waren insgesamt vier US-Bürger getötet worden, darunter der Botschafter. Im derzeitigen Wahlkampf führt der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump den Anschlag sowie die E-Mail-Affäre als angebliche Belege dafür an, dass die Ex-Außenministerin für das Präsidentenamt untauglich sei.

Mit der Nutzung von privaten Servern hatte sich Clinton einem erhöhten Risiko erfolgreicher Hackerangriffe ausgesetzt. Eine Untersuchung der Bundespolizei FBI ergab jedoch, dass es keinerlei Hinweise für eine erfolgreiche Cyberattacke gegen Clinton in ihrer Zeit als Außenministerin zwischen 2009 und 2013 gebe. Allerdings hätten Hacker mit besonders hoch entwickeltem Know-how laut FBI-Chef James Comey bei einem solchen Angriff auch keinerlei Spuren hinterlassen.

Das Justizministerium hatte im Juli aufgrund einer Empfehlung des FBI darauf verzichtet, wegen der E-Mail-Affäre offiziell gegen Clinton zu ermitteln. Comey war zu dem Schluss gelangt, dass der Ex-Außenministerin kein vorsätzlicher Gesetzesverstoß nachzuweisen sei. Er warf ihr jedoch extreme Nachlässigkeit vor.

Clinton hat ihren Umgang mit den Mails als Fehler bezeichnet. Auch für den Anschlag in Bengasi übernahm sie die politische Verantwortung. Allerdings sei sie in die Sicherheitsvorkehrungen für die US-Vertretung nicht persönlich eingebunden gewesen.