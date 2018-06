Die Terrormiliz "Islamischer Staat" soll im Norden des Iraks bis zu 3.000 Menschen gefangen genommen und mindestens zwölf von ihnen getötet haben. Das berichtete das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) unter Berufung auf Quellen im Irak. Demnach handelt es sich bei den Gefangenen um Menschen, die durch Kämpfe aus ihren Wohngebieten in der Provinz Kirkuk vertrieben worden waren und sich in der gleichnamigen Stadt in Sicherheit bringen wollten.



Die Vereinten Nationen bestätigen damit einen Bericht der Irakischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, wonach bis zu 120 IS-Kämpfer Tausende fliehende Iraker im Norden des Landes in ihre Gewalt gebracht und sie als lebende Schutzschilde missbraucht haben sollen. Das Büro bezifferte die Zahl der Getöteten auf zehn, sechs von ihnen sollen verbrannt worden sein.

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks sind derzeit mehr als drei Millionen Menschen innerhalb des Iraks auf der Flucht. Sie bringen sich vor allem vor den Gräueltaten des IS in Sicherheit, der sowohl im Irak als auch in Syrien seit 2014 viele Gebiete unter seine Kontrolle gebracht hat. Aus einigen Städten und Dörfern konnten die Dschihadisten – vor allem durch die Luftangriffe der Anti-IS-Koalition unter Führung der USA – inzwischen vertrieben werden. Allerdings gebieten sie noch immer über ihre irakische De-facto-Hauptstadt Mossul und deren syrisches Pendant Rakka.

Rotes Kreuz rechnet mit "dem Schlimmsten"

Das UNHCR rechnet angesichts neuer Kämpfe um Mossul mit weiteren Tausenden Flüchtlingen und hat deshalb ein entsprechendes Camp für 6.000 Menschen im Nordosten der Stadt aufgebaut. Weiteren 15.000 Flüchtlingen will die Organisation im Nordwesten Zuflucht gewähren. Eigentlich sollten die Vereinten Nationen dabei auch von ihren Mitgliedsstaaten finanziell unterstützt werden. 284 Millionen Dollar sollten überwiesen werden – bislang aber ist nach Angaben der UN-Finanzdirektion noch nichts davon angekommen.

Beobachter rechnen damit, dass die irakische Armee und ihre Verbündeten im Spätherbst mit der eigentlichen Rückeroberung von Mossul beginnen werden. Einen genauen Plan, so Insider, gebe es aber noch nicht. "Bis jetzt besteht der Plan einfach darin, dass Mossul als Nächstes dran ist", heißt es in Armeekreisen. Dafür wappnen sich auch die Hilfsorganisationen wie das UN-Flüchtlingshilfswerk. In der Stadt leben noch Hunderttausende Zivilisten, der Regionaldirektor des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK), Robert Mardini, rechnet mit "dem Schlimmsten".



Als Warnung dient ihnen das Schicksal Zehntausender Menschen, die einst aus Falludscha geflüchtet waren und in Lagern mitten in der Wüste unterkommen mussten – ohne ausreichend Wasser, Nahrungsmittel oder Zelte. Die meisten von ihnen konnten immer noch nicht in ihre Häuser zurückkehren, nach Angaben der irakischen Regierung dürfte es noch weitere drei Monate dauern. Internationale Hilfsorganisationen kritisierten diese Zustände scharf und stellten die Frage, ob die schiitisch geführte Regierung sich ausreichend bemühe, die Minderheit der Sunniten zu versorgen.