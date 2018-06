Die irakische Stadt Kirkuk erlebte am Sonntagabend dramatische Momente. Der schlaksige Halbwüchsige im Trikot des Barcelona-Stars Lionel Messi fiel kurdischen Polizisten auf, weil er bei der Kontrolle plötzlich anfing zu schluchzen. Unter seinem T-Shirt steckte ein weißer Sprengstoffgürtel.

Zwei Uniformierte hielten den Jungen sofort an seinen Armen fest und holten Peschmerga-Spezialisten zu Hilfe. Die schnitten mit einer Zange Kabel und Halterungen durch. Als der Gürtel zu Boden fiel, zerrten die Männer den Jungen schnell weg von dem Mordinstrument, während Schaulustige und Ladenbesitzer erleichtert applaudierten.

Mit verstörtem Blick starrte der Teenager in die Nacht, sein Barcelona-Shirt mit der gelben Nummer 10 lag zerrissen auf dem Asphalt. Dann schoben ihn die Beamten in einen Polizeiwagen, wo der Kleine mit bloßem Oberkörper erneut anfing zu weinen, und fuhren davon. Der rechtzeitig entschärfte Gürtel wurde später an einem sicheren Ort gezündet. Für einige Sekunden erhellte ein greller Blitz die nächtlichen Straßen und demonstrierte den Bewohnern, wie knapp ihre Stadt einem Massaker wie in Gaziantep entkommen war.



Dort starben am Samstag bei der Explosion inmitten einer Hochzeitsgesellschaft 54 Menschen, 66 wurden verletzt. Auch hier hieß es zunächst, ein etwa 12- bis 14-Jähriger habe sich als Selbstmordattentäter unter die Gäste gemischt. Doch in diesem Fall relativierten türkische Regierungsvertreter am Montagabend: Ob der Täter ein "Kind oder ein Erwachsener" gewesen sei, wüssten die Behörden nicht, sagte Ministerpräsident Binali Yıldırım. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Sonntag erklärt, der Attentäter sei zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen.

Bei dem Vorfall in Kirkuk hüllen sich die kurdischen Behörden bislang in Schweigen über die Hintergründe des verhinderten Attentates, wer den Jungen präpariert und geschickt hat und wo genau er sich in die Luft sprengen sollte. Anwohner vermuten, dass er die Bombe während des Abendgebetes in einer nahe gelegenen schiitischen Moschee zünden wollte. Und vieles deutet darauf hin, dassin Kirkuk der "Islamische Staat" dahintersteckt.



Zunehmende Mobilisierung von Kindern

"Der 'Islamische Staat' mobilisiert Kinder und Jugendliche in einem wachsenden und beispiellosen Maße", urteilt die bisher einzige Studie zu dem Thema, die von der Georgia State University in Atlanta erarbeitet wurde. Dazu werten drei Forscher insgesamt 89 Twitter-Fotos und -Videos aus, auf denen zwischen Januar 2015 und Januar 2016 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren als sogenannte IS-Märtyrer gefeiert werden.

Etwa 40 Prozent ihrer Gewalttaten sind Selbstmordattentate mit Dynamit gefüllten Autos. 33 Prozent der Halbwüchsigen starben als Kämpfer auf dem Schlachtfeld, 18 Prozent nahmen an sogenannten Inghimasis-Operationen teil, bei denen Gruppen von Kämpfern mit leichten Waffen hinter die Linien ihrer Gegner einsickern und sich dann gemeinsam in die Luft sprengen.

Die weit überwiegende Zahl der dokumentierten Kinderattentate richtete sich gegen Polizisten, Soldaten oder Milizionäre. Lediglich in drei Prozent der Fälle sprengten sich Jugendliche inmitten von Zivilisten in die Luft. Solche Aktionen sind "eine sehr effektive Form von psychologischer Kriegsführung", urteilen die Wissenschaftler, die mit zunehmenden IS-Einsätzen von Minderjährigen rechnen.

Zahl der IS-Kämpfer sinkt

Denn der Zustrom ausländischer Dschihadisten über die Türkei ging in den letzten Monaten stark zurück, seit eine kurdisch-arabische Streitmacht mit US-Luftunterstützung die IS-Nachschubwege erobert und kappt. Zudem wurde die Zahl der Kämpfer durch permanente Luftangriffe sowie eine Serie von militärischen Niederlagen spürbar dezimiert – in Falludscha, Ramadi und Sindschar auf irakischer Seite sowie in Manbidsch und Palmyra auf syrischer Seite. Nach Angaben des US-Oberkommandos im Nahen Osten verfügt der IS in Syrien und im Irak noch über 15.000 bis 20.000 Bewaffnete, deren Kampfkraft jedoch spürbar nachgelassen hat.