Die Bundesregierung hat ihre Unterstützung für die türkische Militäroffensive im Norden Syriens erklärt. Die Türkei handele im Einklang mit den Zielen und Absichten der internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Offensichtlich bestehe das Interesse des Landes auch darin, dass im Norden Syriens kein Gebiet unter vollständiger kurdischer Kontrolle entstehe.

Die Türkei gehe davon aus, dass Verbindungen zwischen der auch von Deutschland als terroristisch eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK und Teilen der Kurden auf syrischer Seite existierten. Das müsse man so zur Kenntnis nehmen. "Wir respektieren das, und wir sind auch der Meinung, dass es das legitime Recht der Türkei ist, gegen diese terroristischen Umtriebe vorzugehen." Die türkische Militäroffensive sei aber "unbestreitbar eine weitere Eskalation" des Syrienkonflikts.

Gleichzeitig hält die deutsche Regierung aber an ihrer Forderung nach einer politischen Lösung des Syrienkonflikts fest. Man müsse mit Bedauern feststellen, dass immer noch nicht allen Kriegsparteien in Syrien und auch nicht allen beteiligten ausländischen Mächten klar sei, "dass es einfach keine militärische Lösung geben kann".

Vier Tage nach dem Selbstmordanschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft im osttürkischen Gaziantep hat die Türkei am Mittwoch früh mit einer bisher beispiellosen Militäroffensive im Nordwesten Syriens begonnen. Der Angriff richte sich gegen die Terrororganisationen von IS und YPG, der syrischen Kurdenmiliz, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der in Ankara mit US-Vizepräsident Joe Biden zusammentraf. "Wir müssen einen Schlusspunkt setzen hinter die Probleme an der Grenze." Mit Blick auf das Unabhängigkeitsstreben der syrischen Kurden fügte Erdoğan hinzu, die Türkei sei entschlossen, die territoriale Einheit Syriens zu erhalten.

Biden unterstütze die türkische Forderung nach einem Rückzug der syrischen Kurdenmilizen auf das Gebiet westlich des Flusses Euphrat. Er machte in Ankara außerdem deutlich, dass Washington keinen Kurdenstaat an der türkischen Grenze akzeptiere. "Sie können und werden unter keinen Umständen amerikanische Unterstützung erhalten, wenn sie sich nicht an ihre Verpflichtung halten", sagte er bezogen auf die syrisch-kurdischen Volksschutzeinheiten YPG. Die YPG werden von den USA in ihrem Kampf gegen die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien unterstützt.

Am frühen Morgen hatten mehr als ein Dutzend türkischer Panzer und Artillerieeinheiten die Grenze überquert und zusammen mit F-16-Kampfjets das syrische Dscharabulus unter Feuer genommen. Die Grenzstadt befindet sich in IS-Hand und ist der letzte größere Nachschubkorridor der Dschihadisten für ihr "Islamisches Kalifat" und dessen Zentrale in Rakka. In einer zweiten Phase der Operation "Schutzschild Euphrat" wollen türkische Spezialeinheiten und rund 1.500 Rebellen der Freien Syrischen Armee dann in die Wohnviertel vordringen, um die Dschihadisten zu vertreiben. Nach Angaben türkischer Staatsmedien haben sie bei ihrem Vormarsch inzwischen das Zentrum von Dscharabulus erreicht. Auch Vertreter der Rebellen bestätigten, dass die Einheiten in den Ort eingedrungen seien.