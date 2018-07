Für Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sind die Repressionen gegen Regierungsgegner in der Türkei nach dem vereitelten Militärputsch kein Anlass, um von dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei abzurücken. "Es gibt keinen Grund für einen Plan B", sagte Altmaier der Berliner Zeitung. Seiner Auffassung nach berühren die aktuellen Entwicklungen in der Türkei das Abkommen nicht, mit dem vor allem syrische Flüchtlinge an der Weiterreise in die EU gehindert werden.

"Wir haben keinen Anhaltspunkt, dass die Menschen, die von der Türkei aufgenommen worden sind oder dorthin zurückgeschickt werden, schlecht behandelt werden", sagte Altmaier. "Derzeit vollzieht sich alles so, wie es nach dem Abkommen sein soll."

Seit dem Ausnahmezustand in der Türkei hatten mehrere Politiker aus Opposition und Koalition den Deal kritisiert. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), hatte gefordert, das Flüchtlingsabkommen zu überprüfen. Rechtsstaatliche Prinzipien würden in der Türkei nicht mehr eingehalten.

Altmaier: Abkommen auch im Interesse der Türkei

Zudem hatte die türkische Regierung gedroht, das Abkommen zu kündigen, wenn die EU keine Visaerleichterungen für Türken beschließt. Dazu sagte der CDU-Politiker: "Ich bin überzeugt, dass das Abkommen Bestand haben wird. Es liegt ja nicht nur im Interesse Deutschlands und Europas, sondern auch im Interesse der Türkei, die mehr Flüchtlinge aufgenommen hat, als jedes andere europäische Land."



Um Visafreiheit für Türken zu erreichen, müsse die Türkei klar festgelegte Voraussetzungen erfüllen, etwa im Bereich der Antiterrorgesetze. "Das weiß die türkische Regierung", betonte Altmaier.