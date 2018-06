Ärzte in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo haben ein sofortiges Eingreifen der USA gefordert. "Uns helfen nun keine Tränen mehr, kein Mitleid und nicht einmal Gebete, wir benötigen Ihr Handeln", heißt es in dem Brief, der von 15 der 35 noch praktizierenden Ärzte in dem von Rebellen kontrollierten Osten Aleppos unterzeichnet wurde. Die Vorräte gingen zu Ende. Die USA müssten deswegen einen Versorgungskorridor einrichten, forderten die Ärzte.

Sie schilderten dramatische Zustände in den Krankenhäusern der Stadt. "Was uns als Ärzte am meisten schmerzt, ist, dass wir Entscheidungen darüber treffen müssen, wer weiterleben soll und wer stirbt", heißt es in dem Brief. "Manchmal werden kleine Kinder bei uns eingeliefert, die so schwere Verletzungen haben, dass wir jene vorziehen müssen, die bessere Überlebenschancen haben."

Als Ärzte hätten sie miterleben müssen, "wie zahllose Patienten, Freunde und Kollegen gewaltsame und qualvolle Tode starben", schreiben sie weiter. Die Detonationswellen einer Explosion hätten vor zwei Wochen die Sauerstoffzufuhr zu einem Brutkasten gekappt, vier Neugeborene seien gestorben. In ihrem Brief an Obama beklagten die Ärzte, sie hätten "keine Bemühungen seitens der USA gesehen, die Belagerung aufzuheben oder ihren Einfluss zu nutzen, die Kampfparteien zum Schutz von Zivilisten zu bewegen".



Kurze Feuerpause angekündigt

Das russische Militär kündigte eine dreistündige Feuerpause rund um die Großstadt an. Von Donnerstag an solle dadurch der Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglicht werden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Die USA erklärten, sie würden jede Unterbrechung der Kämpfe begrüßen. Die Feuerpause müsse aber von allen Konfliktparteien eingehalten werden.



Der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien sagte, eine dreistündige Feuerpause am Tag sei angesichts der humanitären Notlage nicht ausreichend. Auch der Sprecher einer großen Rebellengruppe in Aleppo äußerte sich skeptisch zu dem russischen Vorschlag.



Die Rebellen kontrollieren in Aleppo seit dem Sommer 2012 mehrere Viertel im Osten, in denen nach verschiedenen Schätzungen noch 250.000 bis 275.000 Menschen leben. Die Regierungstruppen hatten Mitte Juli den Belagerungsring um die Viertel der Rebellen geschlossen, doch gelang es diesen kürzlich, das Viertel Ramussa zurückzuerobern und damit die Belagerung zu durchbrechen.