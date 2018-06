Nykea Aldridge ist am Freitag in Chicago in eine Schießerei geraten und getötet worden. Die 32 Jahre alte Mutter schob einen Kinderwagen, sie war unterwegs mit dem jüngsten ihrer vier Kinder, als sie von Kugeln getroffen wurde, die jemand anderem galten. Aldridge war die Cousine des bekannten Basketballspielers Dwyane Wade. Es sei ein "erneuter Akt sinnloser Waffengewalt", twitterte dieser anschließend und forderte mehr Hilfe für Chicago.



Dort sterben jeden Monat 200 bis 400 Menschen durch Schusswaffen. Seit Jahren hat die Stadt eine der höchsten Mordraten der USA.

Für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump war der Tod der jungen Mutter Anlass für einen Wahlkampftweet. Beziehungsweise zwei. Im ersten schrieb er den Vornamen des NBA-Stars falsch, woraufhin er die Nachricht löschte und mit korrigiertem Namen neu veröffentlichte. Bezug nehmend auf ihren Tod schrieb er: "Genau das, was ich immer sage. Afroamerikaner werden für Trump stimmen." (Just what I have been saying. African-Americans will VOTE TRUMP!)

Dwyane Wade's cousin was just shot and killed walking her baby in Chicago. Just what I have been saying. African-Americans will VOTE TRUMP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. August 2016

Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Trumps Zustimmung unter schwarzen Wählern liegt nahe null. Er tritt fast nur vor Weißen auf und gilt nicht zu Unrecht als rassistisch. Doch versucht er seit Kurzem, Schwarze von sich zu überzeugen, unter anderem indem er ihnen verspricht, er wolle die Straßen wieder sicherer machen.

Mit dem Tweet wollte er wahrscheinlich auf seine im Wahlkampf geäußerte Überzeugung hinweisen, dass demokratisch regierte Städte nicht in der Lage seien, die Gewalt in überwiegend von Schwarzen bewohnten Vierteln zu bekämpfen.



Anhänger Trumps verteidigten die Äußerungen mit dem Argument, die politische Gegenseite sei mit schuld an der Tragödie, immerhin werde Chicago von Demokraten regiert.

Entsetzen bei Trump-Gegnern

Groß hingegen war das Entsetzen bei vielen anderen Menschen über Trumps Tweet zum Tod von Nykea Aldridge. Es sei wohl keine Tragödie schlimm genug, als dass Trump sie nicht für sich und seinen Wahlkampf instrumentalisiere, schrieben sie.



Trump ist ein großer Gegner schärferer Waffengesetze, weil er damit viele konservative Wähler hinter sich weiß. Er hat sogar damit kokettiert, dass einer der vielen Waffenbesitzer im Land seine Konkurrentin Hillary Clinton stoppen könne.

Wer führt in den Umfragen?

Auch wenn die enorme Zahl an Waffen in den USA nicht die Ursache der Gewalt ist, ist sie doch eindeutig mitverantwortlich für die hohe Zahl an Toten. Waffen machten den entscheidenden Unterschied aus, schrieb die New York Times 2016 in einem Stück über das Problem der hohen Mordrate in Chicago. Bei Taten ohne Beteiligung von Schusswaffen gebe es kaum eine Differenz zwischen der Mordrate von New York und der von Chicago. Gehe es aber um Morde, bei denen Schusswaffen beteiligt sind, sei die Zahl in Chicago um ein Vielfaches höher.

Dwyane Wade kämpft gegen Waffengewalt

Beide Städte haben beziehungsweise hatten vergleichsweise strikte Waffengesetze. In New York ist privater Waffenbesitz strenger reglementiert als in anderen Bundesstaaten, in Chicago war er es bis 2010, dann wurde das entsprechende Gesetz aufgehoben. 2014 wurde außerdem das Verbot, innerhalb der Chicagoer Stadtgrenzen Waffen zu verkaufen, wieder abgeschafft.



Der NBA-Spieler Wade kämpft seit langer Zeit gegen die Gewalt in Chicago. 2012 wurde sein Neffe bei einem Überfall auf einen Laden von zwei Kugeln getroffen. Wade hat eine Wohltätigkeitsorganisation namens Wade's World Foundation gegründet und war erst einen Tag vor der Schießerei mit seiner Mutter auf einer Veranstaltung aufgetreten, bei der es um Waffengewalt ging.

Trump reagierte nicht direkt auf die Kritik an seinem Tweet. Aber zwei Stunden später schrieb er eine Kondolenznachricht. Er bete für die Angehörigen von Nykea Aldridge.