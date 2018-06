Die Bundesregierung will trotz der jüngsten Irritationen an ihrer Zusammenarbeit mit der Türkei festhalten. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, dass das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz "nicht naiv sind, was den Partner Türkei anbetrifft". Man sei jedoch trotz aller Schwierigkeiten der festen Überzeugung, dass die Türkei für Deutschland der wichtigste Partner im Zusammenhang mit der Bekämpfung des "Islamischen Staates" (IS) sei. Es habe "in der jüngeren Vergangenheit auch nennenswerte Fortschritte in der Zusammenarbeit gegeben".



Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu: "Die Türkei ist aus unserer Sicht ein Partner im Kampf gegen den IS." Zur Kooperation der EU mit der Türkei in der Flüchtlingsfrage sagte er, Deutschland habe keinen Anlass, "dieses sinnvolle Abkommen infrage zu stellen".

Scharfe Kritik kommt aus der Türkei. Die dortige Regierung wies die Einstufung des Landes als "zentrale Aktionsplattform" für Islamisten im Nahen Osten durch die Bundesregierung scharf zurück. Die Behauptungen seien "ein neuer Beweis für die schräge Einstellung, mit der seit einiger Zeit versucht wird, unser Land zu zermürben, indem unser Staatspräsident und unsere Regierung zum Ziel genommen werden", teilte das türkische Außenministerium mit. In der Erklärung wird "eine Klärung vor bundesdeutschen Gerichten" in Aussicht gestellt.

In der vertraulichen Stellungnahme der Bundesregierung, die am Dienstag zuerst von der ARD publik gemacht worden war, heißt es unter anderem, die Türkei habe sich seit 2011 schrittweise "zur zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen der Region des Nahen und Mittleren Ostens" entwickelt. Ein Sprecher des Innenministeriums räumte inzwischen ein, der zuständige Sachbearbeiter habe es versäumt, das Auswärtige Amt in die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage einzubeziehen. Dies sei ein Fehler gewesen. Die türkische Seite habe mit dem deutschen Gesandten inzwischen über die Veröffentlichung gesprochen. Zu diplomatischen Konsequenzen sei ihr nichts bekannt, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Türkische Medien sprechen von Verleumdung

Dazu erklärte das türkische Außenministerium, die Türkei sei ein Land, "das den Terror welcher Herkunft auch immer aufrichtig bekämpft". Dies erwarte sie auch von ihren Partnern und Verbündeten. Das Außenministerium sprach zudem von "bestimmten politischen Kreisen" in Deutschland, die "ganz offensichtlich" hinter den aufgestellten Behauptungen stünden. Diese seien für ihre "doppelten Standards" in Bezug auf den Anti-Terror-Kampf bekannt, vornehmlich bezüglich der "gegen die Türkei gerichteten blutigen Attacken" der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.



Auch regierungsnahe Medien reagierten empört auf den Bericht. Die Tageszeitung Yeni Şafak schrieb von einer "niederträchtigen Verdrehung der Tatsachen". Der deutsche Sender habe die Antwort der Regierung "verfälscht" und damit Reaktionen mit Beschuldigungen der Türkei ausgelöst. Von "Verleumdung" und "Lug und Trug" war in der Tageszeitung Sabah die Rede. Während Deutschland Mitgliedern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK erlaube, sich frei auf den Straßen zu bewegen und Geld für die Organisation einzusammeln, beschuldige es die seit Jahren gegen den Terror kämpfende Türkei, radikale islamische Terrororganisationen zu unterstützen.

Die unabhängige Tageszeit Hürriyet hob in einem Einspalter unter der Überschrift "Schock-Behauptung aus Deutschland" hervor, dass in dem Bericht der Name von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan erstmals offiziell im Zusammenhang mit einer Terrororganisation genannt werde.

SPD und Grüne fordern Konsequenzen

Die Außenexperten von SPD und Grünen fordern Konsequenzen aus der vertraulichen Einschätzung der Bundesregierung. "Eine solch gravierende Kritik muss endlich öffentlich und nicht nur in klassifizierten Unterlagen geäußert werden", sagte etwa Omid Nouripour von den Grünen der Rheinischen Post.

Mehr Transparenz verlangt auch der SPD-Vizefraktionschef Rolf Mützenich. Er forderte das für das Papier verantwortliche Bundesinnenministerium dazu auf, den Bundestag über seine Erkenntnisse zu informieren. Die Einschätzungen aus dem CDU-Ministerium seien ein "schwerwiegender Vorwurf", sagte der Außenexperte der Frankfurter Rundschau. Das Ressort von Bundesinnenminister Thomas de Maizière müsse seine Informationen deshalb schnell dem Parlament vorlegen. Auch das Bundeskanzleramt müsse sich zu dem Fall äußern: "Der Bundesnachrichtendienst steht unter Aufsicht des Bundeskanzleramtes, auch von dieser Seite aus muss Antwort letztlich gegeben werden – dafür haben wir geeignete Gremien."

Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele beantragte zu dem Thema eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. "Wenn belegt ist, dass die Türkei die 'zentrale Aktionsplattform' für islamistische Gruppierungen mit Unterstützung der Regierung ist, kann dies nicht ohne Konsequenzen für die deutsche Politik und für die bisherige enge Zusammenarbeit mit türkischen Sicherheitsbehörden sein", sagte er.



"Zusammenarbeit möglicherweise neu bewerten"

Von Seiten der Bundesregierung gab es bislang keine offizielle Stellungnahme dazu. Seitens des Bundesinnenministeriums hieß es lediglich, wegen des vertraulichen Inhalts könne man öffentlich keine Stellungnahme abgeben. Es kam aber wohl zu einem "Büroversehen", weshalb die Beteiligung des Auswärtigen Amts an der Schlussfassung "nicht zustande" gekommen sei. Das Außenministerium ist maßgeblich zuständig für die Beziehungen zur Türkei.

Für Nouripour sind solche Kommunikationsdesaster zweitrangig. Er sieht in dem Papier vor allem einen Grund, die Haltung der Bundesregierung zur Türkei zu überdenken. Die Bewertung aus dem Ministerium zeige, "dass die Bundesregierung mit ihrer Politik der Leisetreterei Erdoğan gegenüber gescheitert ist". Deutschland müsse nun an den zahlreichen Grundrechtsverletzungen in der Türkei Kritik üben.

Mützenich, Mitglied der Regierungskoalition, ist da zurückhaltender. "Der Gradmesser wird sein, ob die Aktionsplattform für gewaltsame Aktionen genutzt wurde", sagte der SPD-Politiker. "Wenn das so ist, muss man möglicherweise die Zusammenarbeit neu bewerten."