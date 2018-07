Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die Soldaten an der faktischen Grenze zu der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim in Kampfbereitschaft versetzt. Auch für die Frontlinie in der Ostukraine zwischen den von prorussischen Separatisten und ukrainischem Militär kontrollierten Gebieten ordnete er diese Maßnahme an. Der Staatschef reagierte damit auf neue Spannungen zwischen der Ukraine und Russland.

Die russische Regierung hatte die Ukraine beschuldigt, terroristische Attentate auf der Krim geplant zu haben. Wie der russische Geheimdienst FSB am Mittwoch mitteilte, seien am Wochenende ein Offizier und ein Soldat bei der Abwehr von Attacken ukrainischer "Saboteure" ums Leben gekommen. Die Ukraine wies die russische Darstellung als Provokation zurück.

Russland hatte nach dem Sturz der Regierung in Kiew im Jahr 2014 Soldaten ohne Uniformkennzeichen auf die zur Ukraine gehörende Krim geschickt, wo viele Russen wohnen. Nach einer hastig angesetzten Volksabstimmung annektierte Russland die Krim. International wird dies nicht anerkannt.



Später kam es in der Ostukraine zu Kämpfen zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen, die bisher mehr als 9.500 Menschen das Leben kosteten. Ein im vergangenen Jahr vereinbarter Waffenstillstand erweist sich immer wieder als brüchig.