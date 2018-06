Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner reagierte zornig auf die öffentliche Distanzierung von 50 namhaften Parteimitgliedern. Donald Trump sagte, die Unterzeichner des Aufrufs gegen ihn seien "nichts anderes als eine gescheiterte Washingtoner Elite, die sich an ihre Macht klammert".

In einer Mitteilung macht Trump die Unterzeichner für gravierende Fehler in der Außenpolitik der USA verantwortlich. Sie seien mitverantwortlich für "die katastrophale Entscheidung zur Invasion des Iraks" und den Aufstieg der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), teilte Trump mit. Damit hätten sie die Welt "weniger sicher gemacht."

Die 50 Unterzeichner des Aufrufs sind alle Republikaner, die in den republikanischen Regierungen der vergangenen Jahre wichtige Posten besetzten. Die meisten hatten Posten im sicherheits- und außenpolitischen Bereich inne. Zu den Unterzeichnern gehörten Ex-CIA-Chef Michael Hayden, der ehemalige Vize-Außenminister und Weltbank-Präsident Robert Zoellick, die früheren Heimatschutzminister Tom Ridge und Michael Chertoff sowie der frühere Geheimdienstdirektor John Negroponte.

Die bekannten Republikaner hatten in einem gemeinsamen Schreiben, das die New York Times veröffentlichte, vor der Wahl Trumps zum US-Präsidenten gewarnt. Sie bezeichneten den Milliardär Trump als Sicherheitsrisiko für die USA und die Welt. Trump wäre "der gefährlichste Präsident der amerikanischen Geschichte", schrieben die Republikaner.

In dem Schreiben sprechen sie Donald Trump zudem die Qualifikation für das Präsidentenamt ab. Ihm mangele es an "Charakter, Werten und an Erfahrung, um Präsident zu sein". Trump sei "nicht willens oder nicht fähig, richtig von falsch zu unterscheiden". Der Kandidat der Republikaner falle durch "erratisches Verhalten" und "gefährliche Eigenschaften" auf, heißt es in dem Schreiben. Die Unterzeichner wiesen auch darauf hin, dass sie an der Wahl der demokratischen Kandidatin, Hillary Clinton, ebenfalls "Zweifel" hätten.