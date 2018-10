US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat in seiner außenpolitischen Rede vor deutschen Verhältnissen in den USA gewarnt. "Ihnen ist bekannt, welche Katastrophe diese Masseneinwanderung für Deutschland und das deutsche Volk war", sagte der Kandidat der Republikaner in einer Rede zu seiner Außenpolitik in Youngstown in Ohio. Die Kriminalität sei auf ein ungeahnt hohes Niveau gestiegen. "Unser Land hat genug Probleme. Wir brauchen nicht noch weitere", sagte Trump.



Seine Konkurrentin um das Präsidentenamt, die Demokratin Hillary Clinton, verglich Trump mit der deutschen Bundeskanzlerin. "Hillary Clinton will die Angela Merkel Amerikas werden", sagte Trump. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump die Kanzlerin kritisiert. Schon im vergangenen Dezember hatte er Merkels Politik als "totales Desaster" bezeichnet.



In seiner außenpolitischen Rede kündigte Trump an, wegen der Terrorgefahr "drastische Sicherheitsüberprüfungen" aller Zuwanderer einführen zu wollen. Zudem müssten sie einen ideologischen Test machen, um in die USA einreisen zu dürfen. Wie dieser ideologische Test funktionieren soll, sagte Trump nicht. Er behauptete, viele der jüngsten Terrorattacken in den USA seien von Einwanderern oder ihren Kindern verübt worden.



Politik gegen Einwanderer

Trump kündigte auch an, all jenen die Einwanderung verbieten zu wollen, "die glauben, dass das Scharia-Gesetz amerikanisches Recht ersetzen soll". Muslimischen Einwanderern im Inland wolle er die amerikanische Lebensweise beibringen. "Den Stolz auf unsere Institutionen und unsere Werte sollen Lehrer und Eltern all jenen einprägen, die unserer Gesellschaft beitreten", sagte Trump. Den finanziellen Unterstützern von Terrornetzwerken innerhalb der USA drohte Trump mit "aggressiver Strafverfolgung" – und verglich den Kampf gegen den Islamismus mit dem Vorgehen gegen die Mafia im vergangenen Jahrhundert.

Trump sagte darüber hinaus, er wolle islamistischen Terroristen den Zugang zum Internet schwerer machen. Auch dadurch solle die Ausbreitung des Terrorismus gestoppt werden. Er führte aber nicht aus, wie er dieses Ziel erreichen will. Er sagte nur: "Wir können nicht erlauben, dass das Internet als Rekrutierungs-Werkzeug genutzt wird." Jedes Land, das dieses Ziel teile, werde ein Verbündeter sein.

Wer führt in den Umfragen?

Seiner demokratischen Konkurrentin Clinton warf Trump vor, ihr fehle die mentale und körperliche Ausdauer, um mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und den vielen anderen Widersachern, denen sie USA gegenüber stünden, den Kampf aufzunehmen. Die ehemalige Außenministerin und US-Präsident Barack Obama seien verantwortlich für die Ausbreitung des IS.