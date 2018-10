Drei Wochen sind erst vergangen, seit die republikanische Partei Donald Trump zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gemacht hat – einen Außenseiter, der seit Jahren mit Freude auch eben diese Partei verspottet hat. Doch nun, da sich die Partei von Trump abhängig gemacht hat, bekommen immer mehr Parteipolitiker doch noch Skrupel. Spätestens zur entscheidenden letzten Wahlkampfphase, die nach dem Labour-Day-Wochenende Anfang September beginnt, müssen sich die vielen republikanischen Kongressabgeordneten und andere wichtige Funktionäre entscheiden: Sollen sie weiter an der Seite des Milliardärs für einen Wahlsieg kämpfen? Oder ihn so schnell wie möglich fallen lassen?



Susan Collins hat sich bereits entschieden. Die prominente Senatorin kündigte an diesem Montag an, im Herbst nicht für Trump zu stimmen. Ihr Kollege Richard Hanna sprach sich gleich für die Gegnerin Hillary Clinton aus. Auf dem Tisch der Parteiführung landete Anfang der Woche dann auch noch ein Brief: "Keiner von uns wird Trump wählen", stand darin. Darunter die Unterschriften fast aller Sicherheitsexperten der Partei.

Warum gerade jetzt? Wussten die Republikaner nicht, auf wen sie sich mit Trump einlassen? Sie hatten wohl gehofft, den Kandidaten zähmen zu können. Dass Trump sich mäßigen und zumindest so weit an moralische und stilistische Standards halten würde, dass er für sie erträglich wäre.



Diese Hoffnung hat er in den drei Wochen seit seiner Nominierung enttäuscht. Trump lässt sich nicht zähmen. Der Milliardär hetzt weiter gegen Muslime und verweigert der Parteiführung die Unterstützung. Er schwadroniert darüber, jemand könnte Hillary Clinton erschießen.

Wer führt in den Umfragen?

Dass sich nun viele Republikaner von ihm abwenden (und noch viele mehr dazukommen könnten), dürfte Trump ernste Probleme bereiten. Zwar ist er formal bis zur Wahl im Herbst von seiner Partei weitgehend unabhängig und kümmert sich in seinem Wahlkampf sowieso nicht um Parteiprogramme. Trumps Kampagne bemüht sich gar nicht erst, sich mit Themen so intensiv auseinanderzusetzen, und ist deshalb auch nicht auf inhaltliche Expertise und Unterstützung aus der Partei angewiesen. Doch auf der taktischen Ebene könnte ihm die mangelnde Rückendeckung durch die Republikaner durchaus schaden. Vor allem in drei Bereichen:



1. Hilfe beim Wahlkampf von Wyoming bis Wisconsin

Seit dem Parteitag in Cleveland reisen Trump und sein Vize Mike Pence zu Wahlkampfauftritten im ganzen Land. Sie sprechen vor Unternehmern in Michigan, vor Eigenheimbesitzern in Florida und Waffenfreunden in North Carolina. Besonders die Staaten nahe der Ostküste, die Swing States, sind umkämpft, das traditionelle Republikanermilieu im Süden und dem Mittleren Westen wird wohl ohnehin weitgehend für Trump stimmen.



Doch der Milliardär kann nicht überall gleichzeitig sein. Er braucht lokale Gouverneure und Senatoren, die für ihn in den Swing States um Vertrauen werben, wenn er nicht da ist. Das fehlt Trump bislang. Als er vergangenen Freitag in Wisconsin auftrat, ließ sich der örtliche Abgeordnete entschuldigen, ein paar Stunden später passierte in Iowa das Gleiche. Die beiden Parlamentarier wollten nicht mit Trump gesehen werden.



Hillary Clinton hingegen baut gerade in jedem der 50 US-Bundesstaaten ein eigenes Wahlkampfteam auf. Bei ihren Auftritten wird sie von politischer Prominenz wie ihrem Mann Bill oder der unter Linken beliebten Senatorin Elizabeth Warren unterstützt. Spricht die ehemalige First Lady in Ohio, kritisiert zeitgleich in Washington Präsident Barack Obama Clintons Konkurrenten. Die demokratische Wahlkampfmaschine ist riesig und längst hochgefahren. Auf der anderen Seite kann von einer Maschine keine Rede sein, der Kandidat steht ziemlich allein da. Das könnte selbst für den Aufmerksamkeitsmagneten Trump zu viel sein.