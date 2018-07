Sechs Jahre Krieg in Syrien – und er wird immer brutaler. Das Regime fliegt mit russischer Unterstützung die bisher heftigsten Luftangriffe gegen das belagerte Ost-Aleppo – und ist dabei, die Stadt auszulöschen. Mit diesen Bildern dokumentieren wir das Leiden der Menschen. Da nur noch wenige Fotografen in Syrien arbeiten, veröffentlichen wir neben den Bildern von den Nachrichtenorganisationen EPA, AFP, AP, DPA/Sputnik und Reuters auch Bilder der Hilfsorganisation Weißhelme (Civil Defense Directorate in Liberated Province of Aleppo), zu erkennen am Logo.