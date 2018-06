Es ist ein Paradox: In einer Zeit, in der allenthalben geklagt wird, dass Frauen nichts zu sagen hätten, sind es drei Frauen, die Europas künftiges Schicksal bestimmen werden, sein weltpolitisches Profil, seine innere Verfassung, den Grad seiner Liberalität und gesellschaftlichen Offenheit: Angela Merkel, Marine Le Pen und Theresa May.

Auf die neue britische Premierministerin May wird es dabei am wenigsten ankommen. Was immer am Ende aus ihrem Mantra "Brexit heißt Brexit" entstehen mag, es wird lediglich den Status des Vereinigten Königreiches bestimmen – Großbritannien oder Little England, nicht jedoch Richtung, Dichte und Artgewicht der verbleibenden EU-27. Der Kampf um die Seele Europas wird zwischen Angela Merkel und Marine Le Pen ausgetragen – zwischen "Mutti" und "Maman".

Größere Gegensätze auf dem für Europa nach wie vor entscheidenden deutsch-französischen Aktionsfeld lassen sich kaum denken.

Der ostdeutschen Pastorentochter, großgeworden in der DDR, geht Freiheit über alles; die Tochter des Rechtsauslegers und Gründers des Front National, Jean-Marie Le Pen, wurzelt in der Gedankenwelt der Action Française des rechtsextremen Schriftstellers Charles Maurras.

Merkel versucht, die krisenerschütterte Europäische Union zu retten, Le Pen will sie zerstören.



Die Kanzlerin sieht in der Nato einen Pfeiler deutscher Sicherheitspolitik im transatlantischen Verbund; sie ist für Hillary Clinton. Die Möchtegern-Staatspräsidentin Frankreichs will aus dem Bündnis austreten und unterstützt Donald Trump. Marine Le Pen bewundert Putin und schreckt nicht davor zurück, ihre Partei von ihm finanzieren zu lassen; Angela Merkel sieht in ihm keinen Partner mehr, sondern allenfalls einen schwierigen Widerpart, ohne den sich bestimmte Probleme à la Ukraine oder Syrien nicht lösen lassen.

Merkel steht in der Flüchtlingsfrage unbeirrt und unbeirrbar zu ihrer Willkommenskultur und ihrem "Wir schaffen das"; Le Pen empört sich über die "ungebremste Islamisierung", will die Masseneinwanderung stoppen und das ius soli aufheben, nach dem Franzose ist, wer in Frankreich geboren wird.

Die FN-Chefin beschwört rückwärtsgewandt Identität, Tradition und Souveränität; die CDU-Vorsitzende stellt sich dem Wandel, den die Globalisierung mit sich bringt, in der Überzeugung, dass Deutschland nichtsdestotrotz Deutschland bleibt.

Die beiden mögen sich nicht. Marine Le Pen wettert über die "Kaiserin", die Europa erst ihr Spardiktat aufgedrückt hat und ihm nun auch noch seine ungezügelte Einwanderungspolitik oktroyieren will. Die Kanzlerin bleibt der Französin an Deutlichkeit nichts schuldig. Am 3. Mai ließ sie sich bei einem Besuch in Berlins französischem Lycée zu der Bemerkung hinreißen: "Ich will dazu beitragen, soweit das aus dem Ausland möglich ist, dass andere politische Kräfte stärker werden als der Front National."

Der Kampf der Königin mit der Kaiserin hat zunächst einmal innenpolitische Gründe. Marine Le Pen ist 2012 bei den Präsidentschaftswahlen nur auf 17,9 Prozent der Stimmen gekommen. Seitdem ist jedoch ein starker Rechtsruck durch das Land gegangen. Die Terroranschläge von Charlie Hebdo, Bataclan und Nizza, dazu die erbitterte Burkini-Debatte, haben der Le Pen die Wähler zugetrieben. In den Umfragen ist ihr FN mit 25 bis 30 Prozent die stimmenstärkste Einzelpartei. Das bedeutet noch nicht den sicheren Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im Mai nächsten Jahres, doch auszuschließen ist er auch nicht mehr.

In Deutschland liegen die Dinge umgekehrt. Zusehends verliert die Bundeskanzlerin in der Gunst der Wähler; 82 Prozent der Bürger halten ihre Flüchtlingspolitik für teilweise oder sogar ganz falsch. Das bedeutet, falls sie in einem Jahr noch einmal antritt, noch nicht die sichere Niederlage, aber ausschließen lässt sie sich nicht mehr. "Merkels Reich zerfällt", befindet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, über die "Anti-Merkel-Dynamik" leitartikelt die Süddeutsche Zeitung. Die Wahlergebnisse von Mecklenburg-Vorpommern und, wie es aussieht, am nächsten Sonntag wohl auch in Berlin, sind Menetekel an der Wand. Eine stärker werdende AfD, unfreiwillig unterstützt von einer sich weiter kräftig "lepenisierenden" CSU, könnten für Angela Merkel das Aus bedeuten.

Die außenpolitischen Folgen wären gravierend. Merkel abgesägt, Le Pen im Amt? Eine gruselige Vorstellung. Es wäre das Ende jenes Europas, das zwei Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben. Nach 57 Jahren ist Sanierung fällig. Ein solcher Totalabbruch hingegen würde die Nationen Europas in einer Welt der neuen Frontenbildung hoffnungslos in die dritte Liga versetzen.

Mutti oder Maman? Zwei Frauen, zwei Welten. Und weiterhin ein Europa – oder keines mehr.