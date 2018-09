Die Beteuerungen seines Wahlkampfteams, Donald Trump werde milder und staatsmännischer, haben sich bislang nicht bewahrheitet. Davon zeugen auch die jüngsten Auftritte des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Zunächst reiste er nach Mexiko und überbrachte Präsident Enrique Peña Nieto die Botschaft vom Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko persönlich, nur um danach gleich weiter nach Arizona zu reisen, wo er in Phoenix seine Einwanderungspolitik in einer Grundsatzrede darlegte. Kern dieser Politik: Ein Zehn-Punkte-Plan für eine Politik der "harten Hand".

"Unsere Botschaft an die Welt lautet wie folgt: Man kann keinen legalen Status erhalten oder ein US-Bürger dadurch werden, dass man illegal in unser Land kommt", sagte Trump und forderte alle elf Millionen illegal in die USA eingereisten Ausländer auf, das Land zu verlassen. "Für illegale Einwanderer gibt nur einen Weg: Das Land verlassen und dann wieder wie alle anderen legal einreisen", ergänzte der Milliardär. Anderenfalls würden sie ausgewiesen.



Als erstes will Trump kriminelle Ausländer ausweisen und kündigte eine "Null-Toleranz-Politik" gegen sie an. Dafür soll eine neue Abteilung zur Abschiebung illegaler Einwanderer eingerichtet und die Zahl der Beschäftigten bei den Einwanderungsbehörden verdreifacht werden. Der mögliche künftige US-Präsident kündigte an, er werde andere Staaten zwingen, aus den USA ausgewiesene Menschen aufzunehmen. Bisher hätten sich mindestens 23 Länder geweigert, ihre Bürger wieder aufzunehmen, wenn diese wegen Gesetzesverstößen ausgewiesen werden. "Das wird mit mir nicht passieren, Leute", versprach er mehren Tausend Zuhörern. Wie er das im Einzelnen erreichen will, sagte er nicht.

Auch die legale Einwanderung will Trump begrenzen. Eine Kommission soll dafür sorgen, dass der Anteil der im Ausland geborenen Personen in den USA "historischen Normen" entspreche, sagte er. Der jetzige Anteil von 12,9 Prozent sei der höchste seit den 1920er Jahren, gefährde die Löhne Einheimischer und treibe Mieten, Hauspreise, Steuern und Schulkosten in die Höhe. Vor allem Flüchtlinge aus Syrien und Libyen sollten nicht in die USA gelassen werden.

Natürlich wiederholte er auch in Phoenix seinen Entschluss, eine Mauer entlang der Grenze zu Mexiko zu bauen – und verhöhnte gleichzeitig den mexikanischen Präsidenten, den er nur wenige Stunden zuvor bei einem kurzfristig angesetzten Besuch in Mexiko-City getroffen hatte. Dort hatte er noch gesagt: Man über die Grenzmauer gesprochen, nicht jedoch darüber, wer für die Kosten aufkommen muss. In Arizona sagte Trump dann: "Natürlich wird Mexiko dafür bezahlen, zu hundert Prozent. Sie wissen es nur noch nicht."

Beobachter hatten Trumps kurzfristig angesetzte Reise nach Mexiko auch als Versuch seiner Wahlkampfberater gewertet, den Kandidaten staatsmännischer wirken zu lassen. Seine Gegenkandidatin Hillary Clinton, die wie Trump am 8. November zum Nachfolger von Barack Obama gewählt werden will, wertete den Trip als Fehlschlag. "Trump ist bei seinem ersten Auslands-Test durchgefallen", twitterte sie. "Diplomatie ist nicht so einfach, wie sie aussieht."