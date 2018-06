Eine vergangenes Jahr in Syrien verschleppte Deutsche ist mit ihrem Baby freigekommen. Die deutsche Staatsangehörige, die im vergangenen Jahr in dem Bürgerkriegsland "verschwunden" sei, habe "die Grenze in die Türkei überquert", teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mit.

"Die Deutsche und ihr in der Geiselhaft zur Welt gekommenes Kind sind den Umständen entsprechend wohlauf und befinden sich in der Obhut deutscher Konsularbeamter und Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes", führte die Ministeriumssprecherin aus. Die Bundesregierung sei "erleichtert über den guten Ausgang dieses Falles in einer außerordentlich schwierigen Gesamtlage in Syrien".

Die deutsche Botschaft in Ankara werde nun die Rückkehr der Frau nach Deutschland vorbereiten. Der Sprecherin zufolge hatte sich der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt "intensiv um eine Lösung des Falls bemüht". Sie dankte außerdem "der türkischen Regierung und unseren internationalen Partnern für die in den vergangenen Monaten geleistete Unterstützung".



Seit mehr als fünf Jahren herrscht in Syrien Krieg. Mittlerweile wurden dort mehr als 300.000 Menschen getötet.