Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das Vorgehen der Türkei gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien verteidigt. Die Regierung in Ankara habe das Recht, sich zu verteidigen, sagte Stoltenberg dem türkischen Sender NTV.



"Es gab sehr viele terroristische Anschläge von syrischer Seite auf türkischem Gebiet", sagte Stoltenberg. Zum ersten Mal seit dem gescheiterten Putschversuch am 15. Juli besuchte der Nato-Generalsekretär die Türkei. "Eine starke und demokratische Türkei ist unverzichtbar für die Stabilität und Sicherheit in Europa und der Region", sagte Stoltenberg bereits am Donnerstag nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Türkische Einheiten sind Ende August mit der Ankündigung nach Syrien vorgedrungen, die IS-Extremisten und syrische Kurden aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Die Kurden sind im Kampf gegen den IS die wichtigsten Verbündeten der USA.



Trotz Kritik des Nato-Partners hatte die Regierung in Ankara an der Offensive festgehalten. Gleichzeitig kündigte die Türkei an, sich gemeinsam mit den USA an der Rückeroberung von Rakka zu beteiligen. Bei der türkischen Bodenoffensive wurden bislang drei türkische Soldaten getötet und vier verletzt.