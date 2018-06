Der offenbar vereitelte Anschlag mitten in Paris ist nach Angaben der Ermittler vom "Islamischen Staat" (IS) gesteuert worden. Frankreichs Präsident François Hollande sagte, nach dem Fund eines Autos nahe der Kathedrale Notre Dame sei eine "Gruppe zerschlagen" und ein Attentat verhindert worden. Die drei verdächtigen Islamistinnen hätten Anweisungen von der Terrorgruppe erhalten.

Die IS-Miliz setze nicht nur Männer, sondern auch "junge Frauen" ein und steuere sie aus der Ferne, sagte Staatsanwalt François Molins in Paris. Es bestünden außerdem Verbindungen zwischen den drei Frauen und anderen Islamisten, die in den vergangenen Monaten Anschläge in Frankreich verübt hatten.

Demnach ist eine der nun Festgenommenen die frühere Verlobte von einem der Attentäter, der im Juli einen katholischen Geistlichen in einer Kirche in Nordfrankreich ermordete. Außerdem war sie mit dem Attentäter verlobt, der im Juni in Magnanville bei Paris einen Polizisten und dessen Lebensgefährtin getötet hatte. Ein weiterer Verdächtiger, der am Donnerstagabend festgenommen wurde, sei der Bruder eines im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Magnanville Beschuldigten, sagte Molins.

Attentat womöglich für Donnerstag geplant

Nach dem Fund eines mit Gasflaschen beladenen Autos am Wochenende war nach den drei mutmaßlichen Islamistinnen im Alter von 19, 23 und 39 Jahren gefahndet worden. Sie wurden am Donnerstag festgenommen. Ermittler fanden im Auto drei Behälter mit Dieselspuren, eine Zigarettenkippe und eine Decke mit Ölspuren. Falls das Auto in Brand geraten wäre, wäre mindestens eine der Gasflasche explodiert – und hätte das Fahrzeug zerstört, sagte Molins.



Bei der 19-jährigen Hauptverdächtigen handelt es sich laut Polizei um die Tochter des Autobesitzers. Sie wurde bei ihrer Festnahme durch einen Schuss der Polizei verletzt. Am Freitag wurden außerdem die 15-jährige Tochter der ältesten Verdächtigen in Gewahrsam genommen, die ebenfalls in die Anschlagspläne verwickelt sein soll.

Nach Angaben der französischen Regierung wurde durch die Festnahmen in letzter Minute ein Anschlag in der französischen Hauptstadt vereitelt. Die "fanatisierten und radikalisierten" Frauen hätten "offenkundig neue Gewaltakte vorbereitet, die unmittelbar bevorstanden", hatte Innenminister Bernard Cazeneuve am Donnerstagabend gesagt.

"Es gibt andere"

Aus Polizeikreisen hieß es, ein Attentat sei möglicherweise noch für Donnerstag geplant gewesen. Noch ist unklar, welchen Ort genau die Frauen angreifen wollten. Eine Anschlagswarnung sei an die Bahnhöfe in Paris und im Département Essonne ausgegeben worden. In Frankreich herrscht seit den Pariser Anschlägen Mitte November der Ausnahmezustand. Die Behörden befürchten ständig weitere Attacken.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen war die Hauptverdächtige der Polizei bekannt, weil sie überlegt habe, nach Syrien zu gehen. Präsident Hollande zeigte sich erleichtert über die Festnahmen, sagte aber auch: "Eine Gruppe wurde zerstört, aber es gibt andere."