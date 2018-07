Die deutschen Vertretungen in der Türkei sind am Mittwoch offenbar wegen Hinweisen auf geplante Anschläge geschlossen worden. Es gebe Sicherheitsbedenken, verlautete in der Türkei. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es zunächst nur, in der laufenden Woche, in der in der Türkei das islamische Opferfest gefeiert werde, seien die deutschen Auslandsvertretungen "eingeschränkt erreichbar und für den Publikumsverkehr geschlossen". Das solle noch bis Freitag so bleiben.

Zu den wichtigsten Vertretungen in der Türkei gehören die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul. Über die Schließungen hatte zunächst die Bild-Zeitung berichtet. Demnach gibt es Hinweise auf geplante Anschläge gegen diplomatische und konsularische Vertretungen, die sich nicht abschließend überprüfen lassen. Betroffen seien auch die deutschen Schulen. Diese sind wegen Ferien derzeit allerdings nicht geöffnet.

Bereits im März blieben die deutschen Vertretungen und Schulen in Ankara und Istanbul wegen Terrorhinweisen für mehrere Tage zu. Die Schließungen beruhten auf konkreten Warnungen vor einem Anschlag aus dem Umfeld der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).



Immer wieder kommt es in der Türkei zu Anschlägen. Im Januar hatte ein Selbstmordattentäter in Istanbul zwölf deutsche Touristen mit in den Tod gerissen. Die Tat wurde dem IS zugerechnet.