Die Türkei ist im Streit um eine visumsfreie Einreise für türkische Staatsbürger in die Europäische Union (EU) offenbar zu Zugeständnissen bereit. Laut eines Berichts der Welt am Sonntag besteht die türkische Regierung nicht länger darauf, die Visafreiheit bis Oktober dieses Jahres umzusetzen. Demnach "bereitet es keine Sorgen", wenn die Vereinbarung erst im November oder Oktober in Kraft tritt. Es müsse "aber auf jeden Fall spätestens bis Jahresende kommen".



Bisher hatte die Türkei für den Fall, dass das Abkommen nicht bis Oktober umgesetzt wird, immer wieder mit drastischen Konsequenzen gedroht. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte wiederholt gesagt, dass die Türkei in diesem Fall das Flüchtlingsabkommen mit der EU aufkündigen würde.

Die Visafreiheit zählt neben Milliardenhilfen zu den Zugeständnissen, die die EU der Türkei gemacht hat, damit das Land illegal nach Europa eingereiste Flüchtlinge zurücknimmt. Die Türkei muss für die Visaliberalisierung 72 von der EU gesetzte Kriterien erfüllen. Ein großer Teil ist bereits erreicht worden. Entscheidender Streitpunkt sind die Antiterrorgesetze in der Türkei: Die EU fordert zumindest eine Einschränkung der weitreichenden Regeln, die türkische Regierung verweigert dies – auch unter Verweis auf den gescheiterten Putsch. In Verhandlungen hatte es in der Frage zuletzt Annäherungen gegeben.