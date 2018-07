Das erste von drei TV-Duellen ist vorbei: Im Rennen um die US-Präsidentschaft haben sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und ihr republikanischer Gegenspieler Donald Trump den erwartet harten Schlagabtausch geliefert. Nach einer freundlichen Begrüßung per Handschlag gingen beide Kontrahenten bei der Debatte rasch auf Konfrontationskurs und fielen sich immer wieder ins Wort. Moderator Lester Holt musste wiederholt eingreifen.

Wer zieht ins Weiße Haus ein? Zahl der Wahlmänner, die Clinton und Trump laut aktuellen Umfragen in den einzelnen Bundesstaaten für sich gewinnen können. -

Trump wirkte zum Teil aggressiv und immer wieder atemlos, während sich Clinton meist gelassen präsentierte und versuchte, mit Argumenten zu überzeugen. Sie erschien deutlich abgeklärter und inhaltlich besser vorbereitet. Häufig reagierte die frühere Außenministerin auf Trumps Anwürfe belustigt und sprach ihn zumeist mit "Donald" an: "Donald, ich weiß, dass Sie in ihrer eigenen Realität leben", sagte sie etwa. Trump dagegen nannte seine Konkurrentin überwiegend "Frau Ministerin" und lobte sich immer wieder selbst.



Während der 90-minütigen Debatte stritten beide über Handel, Steuerpolitik und die Frage, wie gut bezahlte Jobs in die USA zurückgeholt werden könnten. Zur Sprache kamen auch der Kampf gegen den Terrorismus, ethnische Spannungen in den USA und die Verbrechensbekämpfung. Im Verlauf der Debatte wurden einmal mehr die unterschiedlichen Visionen deutlich, die beide Kandidaten für die USA haben.

"Eine tolle Sache für die Mittelschicht"

Trump kritisierte unter anderem die Handelsabkommen mit Mexiko und asiatischen Staaten sowie die Steuerpolitik der Regierung. Dies habe dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen aus den USA abwanderten und immer mehr Arbeitsplätze verloren gingen. Er beklagte, dass Mexiko und andere Länder "uns Jobs stehlen" und pries seine Steuerpläne als "eine tolle Sache für die Mittelschicht". Trump glaube tatsächlich, dass "je mehr man Reichen hilft, desto besser wird es uns gehen", entgegnete Clinton im Hinblick auf die sogenannte Trickle-down-Theorie. Danach führen Steuersenkungen für Reiche zu mehr Investitionen, die letztlich auch den Ärmeren zugute kämen. Clinton nutzte den Begriff zudem für ein Wortspiel mit dem Namen des Republikaners: Trump betreibe eine "Trumped-up (erfundene) Version der Trickle-Down-Theorie", kritisierte sie.



Beim Thema Außenpolitik kritisierte Clinton die Bewunderung, die Trump für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgedrückt hatte. Im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) setzte sie sich für eine härtere Gangart ein und erklärte, dass die US-Luftangriffe verstärkt werden müssten. Vorwürfe von Trump, sie und Präsident Barack Obama hätten wegen des verfrühten Abzugs aus dem Irak eine Mitschuld am Erstarken des IS, wies sie zurück. Die Entscheidung über den Irakabzug sei von dem republikanischen Präsidenten George W. Bush getroffen worden, nicht von Obama.

Clinton betonte zudem die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus, unter anderem im Rahmen der Nato. Trump warf der Nato dagegen vor, sich nicht genug auf diesen Kampf zu konzentrieren. Auch könnten sich die USA ihre jetzigen Verteidigungsausgaben finanziell nicht leisten. "Wir können nicht der Weltpolizist sein", sagte er. Deutschland, Japan und andere Länder müssten für den Schutz durch die USA "bezahlen". Das gelte auch für Saudi-Arabien. Die USA verteidigten Saudi-Arabien, ohne dass die Regierung in Riad dafür zur Kasse gebeten werde.

Streit um Law und Order

Angesprochen auf die innenpolitischen Herausforderungen nannte Clinton die ungleiche Behandlung von Schwarzen und Weißen als eines der größten Probleme der USA. "Wir müssen das Vertrauen zwischen den Kommunen und der Polizei wiederherstellen", sagte sie in der Debatte und forderte, die Waffengesetze zu reformieren – ein Punkt, an dem sie mit Trump zumindest ansatzweise übereinstimmte. Er sei dafür, Personen, die "auf einer Beobachtungs- oder Flugverbotsliste stehen", vom Waffenkauf abzuhalten, sagte Trump und forderte ansonsten mehr "law and order", also Recht und Ordnung. Clinton wollte diese Wörter dagegen nicht einmal benutzen.

Ein Streitthema war auch Trumps Weigerung, seine Steuererklärung offenzulegen. "Er hat etwas zu verbergen", sagte Clinton dazu. Zudem spottete sie über seine Behauptung, wonach er seine Steuererklärung wegen einer laufenden Prüfung des Finanzamts zurückhalte. Trump konterte mit dem Verweis auf Clintons E-Mail-Affäre. Wenn sie die "33.000 E-Mails" freigebe, die sie als Außenministerin über einen privaten Server gesendet und offenbar gelöscht habe, werde er auch seine Steuererklärung veröffentlichen, sagte er. Clinton sagte dazu: "Ich habe einen Fehler gemacht."

Höhepunkt des bisherigen Wahlkampfs

Im weiteren Verlauf wurde der Ton der beiden Kandidaten zunehmend schärfer und die Debatte immer persönlicher. Wiederholt warfen sich beide Intransparenz und Unehrlichkeit vor. Gegen Ende der Debatte stritten beide über das richtige Temperament eines Präsidenten: Dies sei vielleicht seine größte Stärke, sagt Trump, denn er habe das Temperament eines Siegers. Clinton erklärt dagegen, ein Mann, der sich von einem Tweet provozieren lasse, sollte nicht seinen Finger auf dem Knopf für den Abschuss von Atomraketen haben.

Die Debatte auf einer Bühne der Hofstra Universität in Long Island im Bundesstaat New York war der Höhepunkt des bisherigen Wahlkampfes und wurde auf mehreren US-Fernsehsendern sowie via Twitter und YouTube weltweit als Livestream übertragen. Experten erwarteten bis zu 100 Millionen Zuschauer – fast ein Drittel der Bevölkerung und ein Wert, der in den vergangenen Jahren nur vom Footballfinale Super Bowl erreicht wurde. In der Vergangenheit haben die seit 1960 ausgetragenen Fernsehduelle mehrfach einen Einfluss auf den Verlauf des Wahlkampfs gehabt.



In jüngsten Umfragen lagen beide Kandidaten fast gleichauf, wobei eine noch am Montag veröffentlichte Reuters/Ipsos-Erhebung einen Vorteil für Clinton ergab. Gut ein Fünftel der Wähler war Umfragen zufolge zuletzt aber noch unentschlossen. Die beiden Kandidaten sollen noch zwei Mal im Fernsehen aufeinandertreffen. Die Wahl findet am 8. November statt. In einigen Bundesstaaten ist die Stimmabgabe jedoch bereits seit einigen Tagen erlaubt.

Hier finden Sie das TV-Duell in unserem Liveblog zum Nachlesen.