Der Republikaner Ted Cruz hat angekündigt, nun Donald Trump im Wahlkampf zu unterstützen. Cruz, der zurzeit Senator des US-Bundesstaates Texas ist, schrieb auf Facebook, er habe sich nach vielen Monaten der Überlegungen entschlossen, bei den Wahlen für Donald Trump zu stimmen.



Als einen der Gründe gab er an, die demokratische Gegenkandidatin Hillary Clinton "ist vollständig unakzeptabel". In seinem Posting listet der ehemalige Widersacher Trumps Gründe auf, die gegen Clinton und für Trump sprechen und nannte dabei unter anderem Obamacare, die Klimapolitik und die Migrationspolitik der Demokraten.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass Trump den texanischen Senator in seiner Haltung unterstützt, die Aufsicht über die Non-Profit-Organisation Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) bei den USA zu belassen. ICANN vergibt und koordiniert weltweit Domainnamen und Adressen. Präsident Barack Obama plant, die Aufsicht von den USA an eine internationale Gemeinschaft zu übergeben. Cruz gilt als einer der größten Verfechter, die Aufsicht über die Organisation in den USA zu belassen.



Auf dem Parteitag in Cleveland im Juli dieses Jahres hatte Cruz sich noch vehement gegen Trump ausgesprochen. Von den anwesenden republikanischen Anhängern war er daraufhin ausgebuht worden. Laut der New York Times hatte Trump gesagt, er würde Cruz' Unterstützung sowieso nicht akzeptieren, wenn dieser sie ihm anböte.



Der konservative Cruz war vorher selbst als Kandidat der Republikaner für die kommenden Präsidentschaftswahlen angetreten. In den Vorwahlen hatte er in zehn Staaten gewonnen. Cruz und Trump hatten sich in den vergangenen Monaten öffentlich, wie üblich im US-Wahlkampf, kritisiert und waren sich gegenseitig angegangen.