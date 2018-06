Donald Trump hat dort ein Problem, wo sich kein Präsidentschaftskandidat Probleme leisten kann: in den Vorstädten. Seit beinahe drei Jahrzehnten entscheiden die moderaten Wechselwähler aus den Suburbs die Wahl. Und die können Trump ganz überwiegend einfach nicht leiden.

Gründe gibt es viele, von seinem Auftreten bis zu seinen Inhalten, aber letztlich läuft es darauf hinaus: Die Vorstädte sind nicht mehr die Vorstädte meiner Eltern.

We the People We the People We the People – Wir, das Volk ... Mit diesen Worten beginnt die amerikanische Verfassung, die den Vereinigten Staaten unter anderem aufgibt, Gerechtigkeit zu verwirklichen und das Glück der Freiheit zu bewahren. Diese Serie zur US-Präsidentschaftswahl trägt diesen Titel, weil hier Autoren aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen der USA erklären, was aus ihrer Sicht auf dem Spiel steht, wenn die Amerikaner am 8. November einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin wählen. Es geht in dieser Serie nicht um die schmutzigen Schlachten des Wahlkampfs, die Fehltritte der Kandidaten, die Umfragewerte oder den täglichen Wahnsinn der politischen Debatten. Sondern um das, was das in der Verfassung aufgerufene amerikanische Volk von der Zukunft erwartet – und damit von dieser Wahl. Die Teile der Serie Alle Folgen der Serie finden Sie auf dieser Seite.

1955 verließen meine Mutter und mein Vater mit Millionen anderen die überfüllten, verbrechensbelasteten Innenstädte zugunsten einer Neuauflage des amerikanischen Traums. Meine Familie zog aus dem Hexenkessel New York in einen grünen Landkreis, der Amerikas erste Vorstadt genannt wurde: Long Island. Dort erschien alles frisch und neu – Schulen, Parks, Straßen, Rasenflächen, sogar die Abwasserkanäle unter der Vegetation.

Religion Republikaner

Außerdem herrschten dort völlig andere politische Ansichten: Aus der ethnisch durchmischten Innenstadt, regiert von einer demokratischen Maschinerie, kamen wir in ein praktisch nur von Weißen bewohntes Dorf, wo Republikaner zu sein beinahe eine Religion war. Und wir waren beileibe nicht allein. Die gesamten achtziger Jahre hindurch sicherten die amerikanischen Vorstädte der Republikanischen Partei eine verlässliche Wählerbasis.

Lawrence Levy ist Professor für Suburban Studies an der Hofstra-Universität in New York. © hofstra.edu

Als ich 1977 für die örtliche Zeitung Newsday das erste Mal über eine Lokalwahl berichtete, ging mein Wahlkreis zu drei Vierteln an die Republikaner. In den Achtzigern hatte Ronald Reagan, die republikanische Ikone, in keiner einigermaßen bevölkerungsstarken Gemeinde größere Mehrheiten als in Long Island.

Aber diese Zeiten sind in vielerlei Hinsicht vorbei: Vorstädte im ganzen Land leiden unter veralteten, überfüllten Schulen, bröselnder Infrastruktur und typischen Innenstadtproblemen – Drogenmissbrauch, Wasserverschmutzung, Verkehrsstaus –, die die Ressourcen dieser kleinen, unabhängigen Lokalverwaltungen strapazieren.

Es ist verblüffend: In einer Reihe bedeutender Vorstädte findet eine Wende oder gar ein Ruck hin zu den Demokraten statt.

Die Bedeutung dieses Wandels ist kaum zu überschätzen. Vorstädter machen über 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung aus, und sie stellen den mächtigen Block der Wechselwähler zwischen den Demokraten in den Städten und den Republikanern auf dem Land. Seit der Präsidentschaftswahl 1988 konnte kein Kandidat, der in den Vorstädten verlor, das Weiße Haus erobern.

Der Schwenk der unabhängig denkenden Vorstadtwähler zu den Demokraten wäre für jeden Republikaner eine Hürde. Für Trump aber ist sie besonders groß – huuuuge, wie er sagen würde.