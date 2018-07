US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat sich gegen den Vorwurf verteidigt, die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig über ihre Erkrankung informiert zu haben. "Ich hätte einfach nicht gedacht, dass das so eine große Sache wird", sagte sie am Telefon dem CNN-Moderator Anderson Cooper.



"Ich befolge nun den Rat meiner Ärztin, der mir am Freitag gegeben wurde und den ich ignoriert hatte, mir ein wenig Zeit zu nehmen, um mich von der Lungenentzündung vollständig zu erholen." In den kommenden Tagen werde sie in den Wahlkampf zurückkehren. Im Interview mit der CNN sagte sie außerdem, dass sie bereits so viele Informationen über ihren Gesundheitszustand veröffentlicht habe wie die ehemaligen Kandidaten Mitt Romney und Barack Obama.



Sie werde weitere Details über ihren Gesundheitszustand bekannt geben, kündigte die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten an. Laut Washington Post sagte ihr Sprecher Brian Fallon zu dem Schwächeanfall, Clinton habe nach den Stunden in der Wohnung von Tochter Chelsea Clinton ihre Ärztin Lisa Bardack angerufen. Diese hätte sie einige Stunden später behandelt.

Wie die New York Times berichtete hatte Clinton nach ihrer Diagnose am Freitag entschieden, nur ihre Familie und enge Berater zu informieren. Sie sei sicher gewesen, dass ihre Krankheit kein großes Thema für ihre Wähler sei und dass diese von ihren Gegnern ausgenutzt werden könne.

Was die Transparenz der Kandidaten betrifft, verwies Clinton auf ihre offengelegten Steuererklärungen der letzten 40 Jahre. Donald Trump sei dort deutlich intransparenter als sie: "Vergleichen Sie alles, was Sie über mich wissen mit meinem Gegner. Ich denke es ist an der Zeit, dass er dem gleichen Level an Offenlegungen nachkommt, das ich seit Jahren habe."

Die Präsidentschaftskandidatin hatte am Sonntag eine Veranstaltung zum Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center wegen eines Schwächeanfalls vorzeitig verlassen müssen. Ihre Ärzte teilten dann mit, bei ihr sei bereits am Freitag eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. Kritiker warfen Clinton vor, mit der Diagnose im Wahlkampf nicht transparent genug umgegangen zu sein.