Seit einem Monat sind die Bürger von North Carolina das "Monster-Gesetz" los. Ein US-Bundesrichter hatte die neuen Wahlregeln des republikanisch regierten Staats Ende Juli für illegal erklärt: Das Gesetz, dem Kritiker seinen monströsen Beinamen gegeben haben, ziele "mit beinahe chirurgischer Präzision" darauf ab, schwarze Amerikaner von der Wahl fernzuhalten, so lautete das Urteil. Der republikanische Gouverneur Pat McCrory legte noch Widerspruch ein – doch der Supreme Court weigerte sich, seine Beschwerde anzunehmen. Nun gilt: North Carolina muss seine rassistischen Wahlrichtlinien noch vor der Präsidentschaftswahl im November grundlegend überarbeiten.

Überall in den USA stoppen Richter derzeit Gesetze, die es Schwarzen oder Latinos schwerer machen, ihre Stimme abzugeben. In Texas und North Dakota sind die Urteile schon gesprochen, in Alabama, Georgia und Virginia wird derzeit noch verhandelt. Die Gerichtsbeschlüsse könnten das politische Kräfteverhältnis in einigen Bundesstaaten verändern – und dadurch sogar das Ergebnis der Wahl im Herbst beeinflussen.

Konkret geht es um die Vorschriften, die erfüllen muss, wer an Abstimmungen auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene teilnehmen will. In insgesamt 15 republikanisch regierten Bundesstaaten sind Wähler derzeit dazu verpflichtet, sich im Wahllokal mit einem offiziellen Dokument wie dem Führerschein auszuweisen. Denn der funktioniert in den USA anders als in Deutschland gleichzeitig auch als Personalausweis. Doch es sind gerade Afroamerikaner und Einwanderer aus Süd- und Mittelamerika, die dieses Dokument nur selten besitzen: Da ihre Löhne im Schnitt weit unter denen ihrer weißen Mitbürger liegen, können sie sich oft kein Auto leisten. Entsprechend haben viele Schwarze und Latinos laut offiziellen Zahlen auch keinen Führerschein.

Gleichzeitig beschneiden die drakonischen Wahlgesetze auch das Early Voting – das in den USA gängige Prinzip der Stimmabgabe noch vor dem eigentlichen Wahltermin. Dabei ist das Early Voting laut Wählerstatistiken gerade bei schwarzen Wählern beliebt: In einzelnen Wahlkreisen in North Carolina gaben bei vergangenen Wahlen bis zu 70 Prozent der Afroamerikaner ihre Stimme zu einem früheren Termin ab.

"Diese Bürger wollen so die langen Schlangen vor dem Wahllokal umgehen. Denn die schwarzen Gemeinden sind meist chronisch unterfinanziert und entsprechend chaotisch läuft auch die Stimmabgabe am Wahltag", sagt der Autor Ari Berman. In seinem Buch Give us the Ballot ("Gebt uns den Wahlzettel") analysiert er die strukturellen Probleme des amerikanischen Wahlrechts. Die republikanischen Gesetze reduzieren die Zahl der frühen Wahltage drastisch – auch darin sehen Amerikas Gerichte eine gezielte Diskriminierung von Minderheiten.

Zwar verbieten die Staaten ihren farbigen Bürgern die Wahl nicht einfach – schließlich würden sie damit gegen die amerikanische Verfassung verstoßen. Doch legen sie den Minderheiten so viele Steine in den Weg, dass dadurch für viele der Aufwand des Wahlgangs schlicht zu hoch wird. Wer erst neue Ausweispapiere beantragen und dann ewig anstehen muss, bleibt lieber gleich zu Hause.