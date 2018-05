Internationalen Hilfsorganisationen ist es während der mehrtägigen Waffenruhe in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo nicht gelungen, Kranke und Verletzte aus dem besetzten Ostteil der Stadt abzutransportieren. Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen habe die Feuerpause so keine nachhaltige Entlastung für die eingeschlossene Bevölkerung gebracht.



"Nach unseren Informationen ist weder Hilfe in die Stadt gelangt, noch sind Menschen aus der Stadt rausgekommen, um woanders Hilfe zu finden", sagte der Präsident der deutschen Sektion, Volker Westerbarkey, im Hessischen Rundfunk. Nach UN-Angaben verließen letztlich nur einige wenige Zivilisten und verletzte Kämpfer den Ostteil der Stadt.

Zur Versorgung der Verletzten fehlten grundlegende Materialien. Die Lage sei unmenschlich, sagte Westerbarkey. "Ein Arzt erzählte uns, dass er in einer Notsituation entscheiden muss, wer von zwei Patienten das Beatmungsgerät bekommt oder behält – weil nicht beide Menschen zu retten sind." Man könne zudem nicht in den Krankenhäusern arbeiten, ohne befürchten zu müssen, bombardiert zu werden.



Russland plant keine weitere humanitäre Waffenruhe

Die Sicherheitslage habe einen Abtransport der Kranken nicht zugelassen, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Schon während der Waffenruhe habe es immer wieder vereinzelt Gefechte gegeben. Bereits wenige Stunden nach dem Ende der von Syrien und Russland ausgerufenen Waffenruhe hatten die Kämpfe erneut begonnen. Syrische Streitkräfte begannen am Wochenende eine neue Offensive auf den Osten der Stadt, wo sich Rebellen verschanzt haben. Rebellen nahmen den von der Regierung beherrschten Westen der Stadt unter Beschuss.



Russland plant vorerst keine weitere humanitäre Feuerpause in der syrischen Stadt. Die Frage stelle sich derzeit nicht, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Vorher müssten die "Gegner" Russlands erst einmal für ein "angemessenes Verhalten" der bewaffneten Regierungsgegner sorgen. Rjabkow gab den Aufständischen die Hauptschuld am Scheitern der während der Feuerpause geplanten "medizinischen Evakuierungen".



Syrien und sein Verbündeter Russland geraten weiter unter Druck der Vereinten Nationen. Zunächst setzte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine Kommission ein, um den Angriff auf einen Hilfskonvoi zu untersuchen. Sie soll ihre Arbeit am Montag beginnen und klären, wer für den Luftangriff verantwortlich ist, durch den Mitte September mehr als 20 Menschen starben.

Zudem werfen UN-Ermittler Syriens Präsident Baschar al-Assad in einem Bericht einen erneuten Einsatz von Giftgas vor. Im März vergangenen Jahres sollen Hubschrauber der Regierung in der Provinz Idlib Fassbomben mit Chlorgas abgeworfen haben. Der Bericht wurde dem UN-Sicherheitsrat in New York vorgelegt und bestätige den dritten Einsatz von Chlorgas durch das Regime, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Samantha Power. Dies belege den systematischen Einsatz von Giftgas als einen Verstoß gegen internationales Recht.