In der malischen Hauptstadt Bamako hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Einsatz der Bundeswehr zur Stabilisierung des Landes gelobt. Die Ziele des internationalen Militärengagements seien aber noch nicht erreicht. Die malische Armee solle sich "für die ganze Bevölkerung verantwortlich fühlen", sagte Merkel. "Es geht jetzt darum, die Ausbildung der malischen Armee nachhaltig zu gestalten und natürlich auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Soldaten der malischen Armee sich auch als eine Armee für ein Land verstehen", sagte sie weiter. "Es darf nicht gegeneinander gearbeitet werden."

Kanzlerin #Merkel dankt den Soldatinnen und Soldaten der Missionen der Bundeswehr in Mali für ihren Dienst. @UN_MINUSMA pic.twitter.com/f0tXgCIshS — Steffen Seibert (@RegSprecher) 9. Oktober 2016

Deutschland ist mit rund 130 Kräften drittgrößter Truppensteller für die europäische EUTM-Mission zur Ausbildung malischer Sicherheitskräfte. Zudem sind rund 540 Bundeswehrsoldaten an dem UN-Stabilisierungseinsatz Minusma beteiligt. Sie übernehmen etwa Logistikflüge und Aufklärung. Für diesen Einsatz rief Merkel zu einer besseren Koordination der beteiligten Nationen auf. Ihr Gespräch mit den Bundeswehrsoldaten habe gezeigt, "dass die Koordinierung und die Umsetzung dessen, was die deutsche Aufklärung bringt, durchaus noch verbessert werden kann", sagte die Kanzlerin. Sie wolle mit den Vereinten Nationen darüber sprechen, die Wirksamkeit des Einsatzes zu erhöhen.

Merkel hat Mali zudem mehr Unterstützung im Kampf gegen Drogen- und Menschenschmuggler versprochen. "Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Mali stabilisiert wird", sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem Präsidenten Malis, Ibrahim Boubacar Keïta. Nachdem die Bundeswehr die Zahl ihrer Soldaten auf 540 aufgestockt hatte, ließ Merkel die Frage offen, ob Deutschland auch mehr Hubschrauber für die UN-Mission Minusma zur Verfügung stellen wird. Keïta sagte, seine Regierung wolle daran arbeiten, dass weniger Menschen ihre Heimat verließen und etwa nach Europa gingen.

Mali ist die erste Station der dreitägigen Afrikareise, zu der Merkel am Sonntag aufgebrochen war. Fokus ihrer Reise ist vor allem, in den Ländern die Bedingungen für EU-Migrationsabkommen auszuloten. Deutschland, Frankreich und Italien hatten mit der EU vereinbart, sich besonders um die früheren französischen Kolonien Mali und Niger zu kümmern, in denen auch Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Die Bundeskanzlerin kündigte an, dass die Stabilisierung des Landes Vorrang habe, zumal aus Mali relativ wenige Flüchtlinge und Migranten nach Europa kämen. Von Januar bis September hatten 6.500 Malier einen Asylantrag in der EU gestellt.

Mali war nach einem Militärputsch im März 2012 ins Chaos gestürzt, mehrere islamistische Gruppierungen brachten den Norden des Landes unter ihre Kontrolle. Ein 2015 geschlossener Friedensvertrag ist brüchig. Das Land ist gespalten in den Norden und den von der Regierung und ihren Truppen kontrollierten Süden.