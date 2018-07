Nach der angekündigten Schließung des Flüchtlingslagers von Calais will die belgische Regierung mehr Polizisten an der Grenze zu Frankreich einsetzen. 120 Beamte sollen bestimmte Küstengebiete "so lange wie nötig" verstärken, sagte der belgische Innenminister Jan Jambon dem Fernsehsender VRT. Damit wolle er verhindern, dass in der Nähe der belgischen Küste Flüchtlingscamps wie das bei Calais entstehen.

Die französische Regierung will das auch "Dschungel" genannte Lager von Calais demnächst schließen. Teilweise wurde das Camp bereits geräumt. Unter Elendsbedingungen harren dort Tausende Flüchtlinge aus, weil sie auf eine Weiterreise nach Großbritannien hoffen.

Bereits im Februar hatte Belgien im Küstenbereich die Grenze zu Frankreich dicht gemacht. Die angekündigte Räumung des Zeltlagers in Calais hatte die Befürchtung genährt, Flüchtlinge könnten versuchen, über Belgien nach England überzusetzen.

Deutschland will Grenzkontrollen beibehalten

Deutschland und andere Länder haben unterdessen verhindert, dass der EU-Gipfel in Brüssel ein klares Zeichen gegen die Verlängerung der innereuropäischen Grenzkontrollen setzt. Zunächst sollte in der Abschlusserklärung stehen, dass die zurückgehenden Flüchtlingszahlen einen "schrittweisen Abbau" der Grenzen erlaubten. Diesen Satz ließ Deutschland streichen.



In der EU gibt es seit einiger Zeit Unmut darüber, dass Deutschland, Österreich und Dänemark Grenzkontrollen eingeführt haben. Länder wie Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Italien forderten beim Gipfel ein Ende der Grenzkontrollen im Schengenraum. Sie argumentieren, dass die Schließen der Balkanroute die unregistrierte Migration bereits unter Kontrolle gebracht habe. Das aktuelle Ausmaß der Kontrollen sei völlig unangemessen und unrechtmäßig, hieß es am Rande des Gipfels.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verteidigte die deutschen Pläne. "Auch wenn sich die Flüchtlingssituation an den Binnengrenzen derzeit entspannt hat, so stellt sich die Lage nach wie vor als äußerst fragil dar", sagte er. Er habe die EU-Kommission gebeten, die Verlängerung der Grenzkontrollen zu empfehlen.



"Für uns ist es wichtig, dass die Möglichkeit zu Grenzkontrollen auch bei den Binnengrenzen jetzt zunächst einmal um weitere sechs Monate verlängert wird", sagte auch Österreichs Bundeskanzler Christian Kern. Ob die Grenzkontrollen tatsächlich verlängert werden können, hängt davon ab, wie viele EU-Staaten die Pläne befürworten. Eine einfache Mehrheit genügt nicht.