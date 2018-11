Die Regierungspartei Georgischer Traum von Ministerpräsident Giorgi Kwirikaschwili bleibt voraussichtlich stärkste politische Kraft in Georgien. Das geht aus vorläufigen Ergebnissen der Parlamentswahl hervor. Demnach landete der Georgische Traum nach Auszählung von 54 Prozent der Wahlbezirke mit 50,44 Prozent deutlich vor der oppositionellen Vereinten Nationalen Bewegung (ENM), die 26,67 Prozent der Stimmen erreichte.

Die Opposition sprach allerdings von Betrug. ENM-Wahlkampfchef Nika Melia erhob den Vorwurf, dass der Opposition "Stimmen gestohlen" worden seien. Seine Partei habe gewonnen.



Der Wahlkampf war in hitziger Atmosphäre verlaufen. Auf einen Oppositionspolitiker war ein Autobombenanschlag verübt worden, auf einen weiteren Kandidaten wurden Schüsse abgegeben. Nach Polizeiangaben griffen am Samstag rund 100 Personen ein Wahllokal in dem Ort Marneuli, 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Tiflis, an. Die Polizei bezeichnete die Angreifer als Anhänger der Oppositionspartei.

Kwirikaschwili hatte schon mit Blick auf erste Hochrechnungen von einem "großen Sieg gesprochen. Oppositionsführer Dawit Bakradse sagte, seine Partei werde bei den Direktmandaten aufholen. Von den 150 Sitzen im Parlament werden 77 nach proportionalem Stimmenanteil und 73 durch direkte Wahl in den einzelnen Bezirken vergeben.

Die Wahl gilt als richtungsweisend, weil das mit wirtschaftlichen Problemen kämpfende Georgien eine Annäherung an die EU und Nato anstrebt. Dies wird von Russland argwöhnisch beäugt. Den Erhebungen zufolge wird aber auch eine prorussische Partei in das neue georgische Parlament einziehen. Die Patrioten-Allianz Georgiens soll demnach über die Fünfprozenthürde gekommen sein. In der Kaukasusrepublik leben rund 3,7 Millionen Menschen.