US-Präsident Barack Obama hat dem FBI-Chef James Comey in der Debatte über Hillary Clintons E-Mail-Affäre sein Vertrauen ausgesprochen. Obama halte ihn für einen integren Mann und glaube nicht, dass er insgeheim die Präsidentenwahl beeinflussen wolle, sagte ein Sprecher des Präsidialamtes.



Der Republikaner Comey hatte am Freitag in einem Schreiben an führende Kongressmitglieder die Diskussion um die E-Mail-Affäre der demokratischen Präsidentschaftskandidatin befeuert. Darin hatte er geschrieben, es seien neue Mails aufgetaucht, die in einem Zusammenhang mit früheren Ermittlungen gegen Clinton stehen könnten. Das FBI ermittelte gegen die Politikerin, weil sie möglicherweise ihren streng geheimen Mailverkehr als Außenministerin über ihren privaten Mailserver abgewickelt hatte.

Obama werde die Entscheidung des FBI-Chefs, den Kongress über die neuen Erkenntnisse zu informieren, weder verteidigen noch kritisieren, sagte sein Sprecher. Das Präsidialamt gebe Comey auch keine Empfehlungen, welche Informationen er an die Öffentlichkeit geben sollte.



Mögliche Einflussnahme kurz vor der Wahl

Das FBI soll seit Wochen über die Mails informiert gewesen sein. Demokraten kritisierten nun den Zeitpunkt der Vorwürfe scharf. "Er (Comey) hätte sie sich zunächst einmal überhaupt anschauen können, bevor er damit mitten in einer Präsidentschaftswahl so kurz vor dem Abstimmungstermin herauskommt", sagte Clintons Wahlkampfleiter John Podesta dem Sender CNN. Comeys Ankündigung habe aus vielen Anspielungen und wenigen Fakten bestanden.



Der ranghöchste Demokrat im Senat, Harry Reid, warf Comey in einem Brief vor, möglicherweise ein Gesetz verletzt zu haben. Im sogenannten Hatch Act ist die Beeinflussung von Wahlen durch Regierungsangestellte ausdrücklich verboten. "Kaum kamen Sie in Besitz von vagen Unterstellungen gegen Hillary Clinton, haben Sie diese in einem maximal negativen Licht an die Öffentlichkeit getragen", schrieb Reid.



Die neuen Entwicklungen in der Affäre bestimmen die letzte Woche des Wahlkampfs und haben die Kampagne der Demokratin in Turbulenzen gestürzt. In den Umfragen ist ihr Vorsprung vor dem Republikaner Donald Trump weiter geschrumpft. Mehr Bundesstaaten als noch Ende vergangener Woche wurden von Meinungsforschern als umkämpft eingestuft, landesweit beträgt Clintons Vorsprung im Durchschnitt aller wesentlichen Umfragen nur noch 2,5 Prozentpunkte. Mehr als 20 Millionen Menschen haben ihre Stimme bereits abgegeben.