Eine Schwefelgaswolke hat in der Nähe der irakischen Stadt Mossul bei fast 1.000 Menschen Atemprobleme ausgelöst. Die giftigen Gase seien von einer brennenden Fabrik hinübergeweht, sagten Mediziner in der Stadt Kajjara. Das US-Militär geht davon aus, dass die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) die Schwefelfabrik auf ihrem Rückzug angezündet hat. Irakische Truppen rücken derzeit immer weiter auf die IS-Hochburg Mossul vor.



Die Menschen seien behandelt worden, hieß es aus Kajjara. Über Todesfälle wurde zunächst nichts bekannt. Auch US-Truppen waren von den Gasen betroffen: Soldaten auf dem für die Mossul-Offensive zentralen Luftwaffenstützpunkt in Kajjara trugen nach Angaben des Militärs Gasmasken, um sich vor den Dämpfen zu schützen.



US-Experten würden zudem Luftproben untersuchen, um mögliche Gefahren zu identifizieren. Auch irakische Soldaten waren mit Gasmasken zu sehen, die sie allerdings noch nicht über Mund und Nase gezogen hatten. Die US-geführte Allianz hat nach eigenen Angaben irakische Sicherheitskräfte und kurdische Peschmerga mit mehr als 24.000 Gasmasken ausgerüstet.

Dem US-Militär zufolge war die Schwefelfabrik bereits vor zwei Tagen in Brand geraten. Einem Bericht des irakischen Fernsehens zufolge konnte der Brand am Samstag gelöscht werden. Über dem Gebiet war weißer Qualm zu sehen, der sich mit schwarzem Rauch aus brennenden Ölquellen vermischte. Auch diese Ölanlagen sollen vom IS angezündet worden sein.



Al-Abadi will keine Unterstützung von der Türkei

Der irakische Premierminister Haidar al-Abadi wies unterdessen das Angebot der Türkei zurück, bei der Offensive gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Mossul zu helfen. "Wir wissen, dass die Türkei beim Kampf gegen den Islamischen Staat mitmachen will", sagte Al-Abadi in Bagdad. "Wir bedanken uns dafür, aber das ist etwas, das die Iraker alleine schaffen." Die Offensive auf Mossul komme gut voran, sagte der irakische Regierungschef nach einem überraschenden Besuch von US-Verteidigungsminister Ashton Carter im Irak.

Die türkische Militärpräsenz im Irak ist seit langem ein Streitpunkt zwischen Al-Abadi und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die Türkei will ihre Position im Kampf gegen schiitische Milizen ausbauen. Der Irak fürchtet einen Regionalkrieg. Erst vor wenigen Tagen hatte Erdoğan den irakischen Premier mit den Worten angegriffen: "Du bist nicht mein Gesprächspartner, du bist nicht auf meinem Niveau". Ihn kümmere nicht, was al-Abadi "schreie" – "wir werden weiterhin tun, was wir denken, tun zu müssen".



Mindestens 80 Tote in Kirkuk

Am Montag hatte die irakische Armee zusammen mit lokalen Milizen und kurdischen Peschmerga-Kämpfern eine Großoffensive gegen den IS in Mossul gestartet. Die Stadt im Norden des Landes ist die letzte Bastion der Extremisten im Irak. Nach eigenen Angaben konnte sich die Armee bis auf fünf Kilometer an die umkämpfte Stadt heranwagen. Auf dem Weg dorthin hatte sie weitere Orte einnehmen können, wie den Ort Karakosch.

Außerdem wehrten irakische Sicherheitskräfte einen Angriff des IS auf die Stadt Kirkuk ab. Nach Angaben eines Polizeibeamten starben dabei mindestens 80 Menschen. 170 Personen seien verletzt worden. Ministerpräsident Al-Abadi erklärte, Sicherheitskräfte hätten beinahe die vollständige Kontrolle über die Stadt zurück. Mit dem Angriff sollte offenbar Aufmerksamkeit von Mossul abgelenkt werden, das etwa 170 Kilometer von Kirkuk entfernt liegt.