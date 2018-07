Der UN-Sondergesandte für den Jemen hat die Konfliktparteien zu einer Verlängerung der Feuerpause um mindestens 72 weitere Stunden aufgefordert. Die Waffenruhe habe es UN-Mitarbeitern ermöglicht, Hilfsgüter und Lebensmittel in bislang unzugängliche Gegenden zu bringen, sagte Ismail Ould Cheikh Ahmed. "Darauf würden wir gerne aufbauen und in den nächsten paar Tagen eine größere Reichweite anpeilen." Nur wenn die Waffenruhe verlängert würde, könnten die Vereinten Nationen auch Menschen in entlegeneren Gebieten erreichen.

In der Nacht war eine dreitägige, von den Vereinten Nationen vermittelte Waffenruhe zu Ende gegangen. Trotz "wiederholter Verstöße beider Seiten" habe sie in weiten Teilen gehalten, sagte Ahmed. Ob die Konfliktparteien einer Verlängerung zustimmen würden, war zunächst unklar. Weder die international anerkannte Regierung noch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen gingen bislang auf die Forderung ein.



Stattdessen hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition nur wenige Stunden nach dem Ende der Waffenruhe erneut Luftangriffe auf Jemens Hauptstadt Sanaa geflogen. Wie Anwohner am Sonntag berichteten, haben die Angriffe Rebellenstellungen im Osten und Norden der Stadt gegolten.



Im Jemen kämpfen seit September 2014 Truppen des sunnitischen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi gegen vom Iran unterstützte schiitische Huthi-Rebellen und andere Milizen, die dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdallah Saleh die Treue halten. Zudem fliegt seit März 2015 ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis Luftangriffe auf die Rebellen. Seither wurden nach UN-Schätzungen fast 6.900 Menschen getötet, 7.200 wurden verletzt.