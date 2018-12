Im Fernen Osten heizt sich ein Konflikt an, der bisher in Europa völlig zu Unrecht wenig Aufmerksamkeit findet. Das nordkoreanische Atomprogramm wird zur direkten Bedrohung der Vereinigten Staaten. Und die werden es sich nicht gefallen lassen, von Kim Jong Un ins Zielfernrohr genommen zu werden.

Seit der füllige Jungdiktator Ende 2011 in Pjöngjang die Macht übernommen hat, geht es mit der nuklearen Aufrüstung des ostasiatischen Armenhauses immer schneller voran. Drei unterirdische Atomversuche waren seither zu verzeichnen und 31 Raketentests, davon allein 24 in diesem Jahr. Entsprechend wuchs die Unruhe in den Nachbarstaaten.

Washington ist am Ende der Geduld

Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen gehören inzwischen zum nordkoreanischen Arsenal. Selbst von U-Booten aus ließ Kim Jong Un die Marine Versuchsraketen abfeuern, auch wenn manche, kaum gestartet, gleich wieder ins Wasser fielen. Aber, heißt es in der amerikanischen Regierung: "Dies ist keine theoretische Gefahr, die Kerle werden besser!"

Größte Sorge bereitet es den Amerikanern, dass Nordkorea Fortschritte beim Bau einer Interkontinentalrakete (ICBM) macht, die bis nach New York und Washington fliegen könnte. Noch verfügt Kim nicht über eine funktionsfähige ICBM; aber die Amerikaner werden nicht untätig zusehen, wie er die einzelnen Komponenten perfektioniert und zusammenfügt.

Obama ignorierte den Diktator lange

Auf der politischen Agenda der nächsten US-Regierung, da sind sich alle Beobachter einig, wird das Thema Nordkorea ganz oben stehen. Barack Obama hat das Regime in Pjöngjang weitgehend ignoriert, "strategische Geduld" hieß seine Maxime im Umgang mit Kim Jong Un. Diese Geduld geht aber offenbar zu Ende, in Washington – so sagt es ein europäischer Diplomat – würden jetzt neue Optionspapiere geschrieben. "Und das heißt für alle Optionen."

Lange Jahre haben die USA auf Diplomatie gesetzt. Sechs Staaten (USA, China, Nord- und Südkorea, Russland und Japan) versuchten in der chinesischen Hauptstadt Peking, eine Lösung im Nuklearstreit zu finden. Vergeblich, die "Sechs-Parteien-Gespräche" scheiterten.

Der zweite Weg, auf dem Nordkorea zur Aufgabe seines Atomprogramms gezwungen werden sollte, waren vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Wirtschaftssanktionen. Sogar Peking stimmte ihnen zu, hielt sich aber nur halbherzig daran.



Die dritte Reaktion auf die nordkoreanischen Provokationen war der Aufbau von Raketenabwehrsystemen – von Stellungen in Alaska zum Abschuss von Langstreckenraketen bis zum geplanten Thaad-System (Terminal High Altitude Area Defense), das die Amerikaner in Südkorea bauen wollen, um Kurz- und Mittelstreckenraketen abfangen zu können. Auch Japan hat sich zum Schutz vor nordkoreanischen (und chinesischen) Angriffen ein modernes Raketenabwehrsystem zugelegt.