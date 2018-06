Die jesidischen Menschenrechtsaktivistinnen Nadia Murad Basee und Lamiya Aji Bashar aus dem Irak erhalten den Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments. Murad Basee und Aji Bashar engagieren sich für die Jesiden und machen auf das Schicksal von Frauen aufmerksam, die Opfer sexueller Versklavung durch den "Islamischen Staat" (IS) wurden. Ausgezeichnet werden sollen sie am 14. Dezember in Straßburg.



Murad, die als UN-Sonderbotschafterin auf das Schicksal der religiösen Minderheit der Jesiden aufmerksam macht, war im August 2014 von IS-Kämpfern verschleppt und wiederholt vergewaltigt worden, bis ihr drei Monate später die Flucht nach Deutschland gelang. Auch Bashar war als 18-Jährige Opfer sexueller Gewalt geworden, bis ihr die Flucht gelang.



Der Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit wird seit 1988 jährlich vom Europäischen Parlament vergeben. Es zeichnet damit Persönlichkeiten und Institutionen aus, die sich besonders für Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten, die Achtung des Völkerrechts und die geistige Freiheit einsetzen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert.

Benannt ist die Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989). Die Europaabgeordneten wollen mit dem Preis die Menschenrechte und Demokratie in der Welt fördern. Im vergangenen Jahr erhielt Raif Badawi, Blogger aus Saudi-Arabien, den Preis. Frühere Geehrte sind der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan und der 2013 gestorbene frühere südafrikanische Präsident Nelson Mandela.

Die Entscheidung für einen Preisträger fällt in mehreren Stufen. Nachdem die Abgeordneten und ihre Fraktionen Kandidaten vorgeschlagen haben, treffen der Außen- und der Entwicklungsausschuss eine Auswahl von drei Finalisten. Die Konferenz der Präsidenten, bestehend aus den Vorsitzenden der Fraktionen und dem Parlamentspräsidenten, wählt schließlich einen Gewinner aus. Zu den Finalisten zählten dieses Jahr der türkische Journalist Can Dündar sowie der Vertreter der Krimtataren, Mustafa Dschemilew.