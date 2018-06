Waffenruhen, die gerade einmal dafür taugen nachzuladen; Bomben auf Krankenhäuser und Hilfsgüter; Menschen, die sich nur noch von Dschihadisten beschützt fühlen können – der Krieg in Syrien ist eine unmenschliche Barbarei, gegen die es kein Mittel zu geben scheint. Was von der Weltgemeinschaft übrig ist, schaut mit Ekel auf die Verbrechen, die aus ihren eigenen Reihen begangen werden. Oder konzentriert sich darauf, mit den Flüchtlingen auch den Konflikt fern zu halten und der Gefahr durch den exportierten Terror zu begegnen.

Man sollte meinen, dass Hillary Clinton und Donald Trump auf dem Höhepunkt des US-Wahlkampfs jeden Tag über dieses Land und sein Schicksal sprechen müssten. Was in Syrien passiert, ist auf so vielen Ebenen die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit. Die schwerste humanitäre Tragödie unserer Zeit ist es in jedem Fall.

Niemand (außer Trump) hat darauf eine einfache Antwort. Die hat es nie gegeben, und inzwischen werden auch die komplexen Antworten immer schwieriger. Jede potenzielle Lösung für Syrien – selbst gar nichts oder zu wenig zu tun – ist mit immensen Risiken verbunden, die erklärt werden müssten: Für den US-Wahlkampf ist dieser Konflikt schon deshalb kein dankbares Thema. Doch wer im November als Nachfolger von Barack Obama im Weißen Haus bestimmt wird, hat gleich am ersten Tag seiner Amtszeit das Syrien-Dossier auf dem Tisch, mit dem Vermerk: dringend.

Trump will sich dabei ganz auf den "Islamischen Staat" (IS) konzentrieren. Gegen den Diktator Baschar al-Assad vorzugehen, hält er nicht für notwendig, den IS militärisch zu zerstören, sei die oberste Priorität. Böse formuliert will er die Rolle der USA als Sicherheitsgarant in der Welt noch konsequenter aufgeben als Obama. So viel weiß man inzwischen, ansonsten hat der Republikaner im Grunde keine Vorschläge gemacht, was er in Syrien erreichen will und wie. Details will er schon gar nicht preisgeben, seinen angeblich großartigen Plan für die Bekämpfung der Terrormiliz geheim halten – angeblich, um dem Feind nichts zu verraten.

"Barbarische Angriffe auf Zivilisten in Aleppo"

Wie man es mit Russland halten soll, das die stärkste Stütze in Assads Vernichtungskrieg ist, dafür gibt es im Trump-Lager offenbar keine gemeinsame Linie. Während der Präsidentschaftskandidat den russischen Präsidenten meist bewundert, auf Nachfrage dann aber lieber gar kein Verhältnis zu ihm haben will, brüstet er sich doch ständig damit, er werde sich mit Wladimir Putin schon einig. Sein Vize Mike Pence dagegen findet deutliche Worte: "Den russischen Provokationen muss mit amerikanischer Stärke begegnet werden." Und angesichts der "barbarischen Angriffe auf Zivilisten in Aleppo, sollten die USA bereit sein, militärische Gewalt einzusetzen, um militärische Ziele des Assad-Regimes zu treffen".

Letzteres kommt Clintons Position sehr nahe. Sie hat mittlerweile deutlich größere Chancen, im November Präsidentin zu werden. Es ist bekannt, dass sie als Außenministerin eine wesentlich härtere Syrien-Politik verfolgt hätte, sich aber gegen Obama nicht durchsetzen konnte. Er wagte nicht, als Mittel zum Schutz von Zivilisten Flugverbotszonen einzurichten, als das noch nicht eine Konfrontation mit Russland bedeutete. Die Unterstützung für moderate Rebellengruppen war von Anfang an nur halbherzig und nicht substanziell genug, um die militärische Lage in Syrien zu verändern. Und am Ende bleibt vor allem hängen, wie Obama vor dem Überschreiten der roten Line warnte, als dann aber Chemiewaffen zum Einsatz kamen, die Reaktion darauf ausblieb.

Clinton hält an ihren Überzeugungen fest. Sie will Oppositionskräfte in Syrien in größerem Umfang unterstützen als bisher, diplomatisch auf ein Ende von Assads Herrschaft und des Krieges hinwirken, außerdem verhindern, dass beinahe täglich derart viele Zivilisten getötet werden. Was den IS angeht, will Clinton die Luftangriffe auf dessen Kämpfer, Anführer und Infrastruktur noch verstärken. Auch hier sollen lokale Kräfte mehr Unterstützung bekommen, während außer Spezialkräften keine amerikanischen Soldaten ihre Stiefel auf syrischen oder irakischen Boden setzen sollen. Denn das zumindest hat Clinton mit Obama gemein: Sich tief in diesen Krieg hineinziehen lassen oder gar einen neuen Interventionismus nach Art eines George W. Bush, das wollen beide nicht. Schon gar nicht im Wahlkampf, angesichts der Kriegsmüdigkeit der amerikanischen Öffentlichkeit.