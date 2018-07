Die britische Premierministerin Theresa May hat sich vor einigen Monaten auf einer internen Veranstaltung als EU-Befürworterin gezeigt und vor negativen Folgen für die britische Wirtschaft bei einem Brexit gewarnt. Die Zeitung The Guardian berichtet über geleakte Gesprächsprotokolle aus einer Veranstaltung bei der Investmentbank Goldman Sachs am 26. Mai dieses Jahres. "Ich denke, die wirtschaftlichen Argumente sind eindeutig", sagte die damalige Innenministerin einen Monat vor dem Referendum. Es sei wichtig, dass Großbritannien Teil eines 500 Millionen Menschen starken Handelsblocks ist. "Der Grund, warum viele Menschen hier im Vereinigten Königreich investieren, ist, weil wir Teil von Europa sind", sagte sie vor den Bankern.

Bei Goldman Sachs war May auch der Meinung, die Sicherheit Großbritanniens sei am besten in der EU gewährleistet, beispielsweise durch den gegenseitigen Informationsaustausch von Polizei und Geheimdiensten und den europäischen Haftbefehl. "Es gibt definitiv Dinge, die uns als EU-Mitglieder sehr viel mehr Sicherheit geben", sagte sie. Zugleich lobte May auch den damaligen Premierminister David Cameron für seinen Einsatz beim EU-Gipfel im Frühjahr 2016, wo er wichtige Zugeständnisse für Großbritannien erringen konnte.

Mays damaligen Warnungen vor einem Austritt aus der EU stehen allerdings in krassem Widerspruch zu ihren aktuellen öffentlichen Bekundungen. Der Guardian führt als Beispiel die Rede von May auf dem Parteikongress der Torries wenig später an. Dort sagte sie, britische Unternehmen bräuchten "ein Maximum an Freiheit", um in einem Binnenmarkt zu operieren. Was sie nicht bräuchten, seien Zuständigkeiten von Richtern in Luxemburg.



In der Zeit vor dem Referendum wurde May oft vorgeworfen, zu ruhig im Wahlkampf zu sein. Sie hatte sich zwar für einen Verbleib in der EU ausgesprochen, setzte sich jedoch nicht stark genug dafür ein. Vor den Bankern sprach sie dagegen deutlich leidenschaftlicher, das zeigen die geleakten Protokolle. Laut Guardian sprach sie sich nicht nur dafür aus, dass Großbritannien in Europa bleiben müsse, sondern forderte gar eine Führungsrolle des Landes. Seitdem May Regierungschefin ist, treibt sie den Brexit optimistisch voran. Nach Angaben des Guardian war May als Gastrednerin bei Goldman Sachs und wurde dafür nicht bezahlt.