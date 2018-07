Die türkischen Streitkräfte haben bei Luftangriffen in Nordsyrien nach eigenen Angaben zwischen 160 und 200 kurdische Kämpfer getötet. Die Jets hätten 18 Ziele der YPG-Miliz attackiert, teilte die Armee mit.



Die Türkei habe Gebiete bombardiert, die die YPG kürzlich erobert hatte. Es seien neun Gebäude und fünf Fahrzeuge zerstört worden. Auch die kurdischen Behörden und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichteten von den Angriffen nördlich der Stadt Aleppo.

Allerdings dementierten die Kurden-Milizen die hohe Zahl an Opfern in ihren Reihen. Bei den türkischen Luftangriffen seien lediglich zehn Kämpfer ums Leben gekommen, sagte ein Kommandeur der kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) der Nachrichtenagentur AP. Er berichtete aber auch, dass die Luftangriffe weitergingen. Den Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge sind mindestens elf Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Diese Militärallianz wird von der syrischen Kurdenmiliz YPG angeführt. Die Aktivisten meldeten zudem 24 Verletzte.

Die Türkei wird für ihre wiederholten Angriffe auf die kurdische Miliz kritisiert, weil die YPG einer der wichtigsten Verbündeten der USA im Kampf gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) ist. Die Regierung in Ankara befürchtet aber, dass durch militärische Erfolge der Kurden in Nordsyrien die verbotene PKK im eigenen Land gestärkt werden könnte. YPG und PKK sind militärische Verbündete. Zudem unterstützt die Türkei rivalisierende Rebellengruppen im Kampf gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad.

Waffenruhe in Aleppo

In Aleppo selbst ist um acht Uhr eine elfstündige Waffenruhe in Kraft getreten. Das hatte Russland am Mittwoch angekündigt. Die Luftangriffe der russischen und syrischen Kampfflugzeuge waren bereits am Mittwoch gestoppt worden.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind zur humanitären Versorgung der Bevölkerung mindestens 48 Stunden Waffenruhe nötig. Syrische Truppen versuchen mit russischer Unterstützung die Rebellen aus den östlichen Vierteln Aleppos zu vertreiben. Experten mutmaßen, dass Russland und Syrien einen dauerhaften Waffenstillstand so lange hinauszögern, bis sie die Rebellengebiete erobert haben.

Trotz des Waffenstillstands wurden schon am Donnerstagmorgen wieder Schusswechsel zwischen Soldaten des Regimes und Rebellen aus Aleppo gemeldet. Beide Seite machten sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich.