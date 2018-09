Donald Trump hätte ein Wunder gebraucht, um die letzte Debatte gegen Hillary Clinton gewinnen zu können. Das ist nicht eingetreten. Zwar schlägt er sich ordentlich, ist deutlich besser vorbereitet als beim letzten Mal und verzichtet auch weitgehend auf persönliche Beleidigungen. Doch kann er Clinton in einer sachlichen Diskussion nicht standhalten: Die Ex-Außenministerin weiß zu gut Bescheid, der Polit-Newcomer Trump verblasst immer wieder angesichts ihres enormen Detailwissens in der Außen-, Familien- und Rechtspolitik.



Zwar ist beachtlich, dass Trump trotz der für ihn desaströsen vergangenen zwei Wochen auf der Bühne in Las Vegas nicht vollständig in sich zusammenfällt. Doch wird der Auftritt wohl nicht ausreichen, um seinen Umfrage-Rückstand von aktuell über sieben Prozent in den nächsten drei Wochen noch aufzuholen. Auch reagieren die US-Medien schon jetzt bestürzt auf Trumps Ankündigung, den Ausgang der Wahl im Fall einer Niederlage eventuell nicht anzuerkennen – in den nächsten Tagen wird er deshalb wohl wieder massiv kritisiert werden.



Clinton wirkte weder charmant noch sympathisch, sondern beherrscht und distanziert. Sie lieferte eine ordentliche Vorstellung ab, aber mehr auch nicht.



Trump gelang es gleich mehrfach, der ehemaligen First Lady ihre Nähe zum Establishment in Washington vorzuwerfen. Auch attackierte er sie immer wieder für die teils fragwürdigen Geschäfte ihrer Clinton-Stiftung. Zwar wird er ihr den Wahlsieg dadurch wahrscheinlich nicht nehmen können. Doch trifft er sie an einem empfindlichen Punkt: Vertrauenswürdig wirkt die Favoritin im Rennen um das Weiße Haus am Mittwochabend erneut nicht.