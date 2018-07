Für Donald Trump war das zweite TV-Duell kein Desaster. Allein das ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Zwar war er seiner Rivalin in den ersten zwanzig Minuten klar unterlegen – besonders seine Ankündigung, Hillary Clinton strafrechtlich verfolgen zu lassen, dürfte noch ein Nachspiel haben. Doch im Laufe der Debatte konnte er die Diskussion um das Skandalvideo abschütteln. Stattdessen attackierte er Clinton für ihre bezahlten Reden vor Großbanken und ihre in seinen Augen viel zu lasche Einwanderungspolitik.



Clinton hingegen präsentierte sich deutlich weniger angriffslustig als beim letzten Mal. Ihre ausführlichen Antworten zeugten erneut von beeindruckendem Fachwissen, waren für das Townhall-Format jedoch nicht wirklich geeignet: Immer wieder schnitten ihr die Moderatoren das Wort ab und übergaben an Trump, der mit schlichten, aber knackigen Statements punkten konnte. Ihr stärkster Moment: Als Trump auf die chinesischen Billig-Stahl-Importe schimpft, wirft sie ihm seine eigenen Geschäftspraktiken vor. "China wirft Tonnen an Stahl zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt. Und Donald setzt diesen Stahl in seinen Hochhäusern ein. Damit macht er Amerikaner arbeitslos."



Donald Trump wird die Diskussion um seine frauenfeindlichen Kommentare mit seinem Auftritt am Sonntagabend nicht stoppen können. Zu groß ist die Aufregung, als dass ihn seine solide Leistung im zweiten Duell mit Clinton in den Augen der Öffentlichkeit vollständig rehabilitieren könnte. Doch ist es ihm gelungen, die Diskussion um seine Patzer der vergangenen zwei Wochen so kurz wie möglich zu halten. Allein das ist schon ein kleiner Sieg.



Sein Problem ist jedoch das gleiche wie schon nach der ersten Debatte: Seine weiße, ungebildete Kernwählerschaft bedient er mit seinen radikalen Parolen zielsicher. Doch Frauen und Minderheiten, die einen so großen Teil der Wählerschaft ausmachen, dürften sich noch immer nicht von ihm angesprochen fühlen.



Bis zur Wahl sind es noch vier Wochen.