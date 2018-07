Kurz vor dem zweiten TV-Duell der US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten sorgt ein Video mit vulgären Äußerungen von Donald Trump über Frauen für Wirbel. Die Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 2005. Beobachter mutmaßen bereits, das könne es für den republikanischen Kandidaten endgültig gewesen sein im Rennen um das Präsidentenamt. Inzwischen hat sich Trump offiziell für seine Äußerungen entschuldigt.



In dem Video, das die Washington Post veröffentlichte, ist seine Stimme eindeutig zu erkennen: Mit drastischen Worten beschreibt er zunächst den Versuch, eine Frau zu verführen. "Ich habe mich an sie rangemacht, bin aber gescheitert", sagt er in dem Mitschnitt. Er habe versucht, "sie zu ficken. Sie war verheiratet". Er habe sich hemmungslos ("like a bitch") an sie rangemacht, aber ohne Erfolg. Inzwischen habe die nicht näher identifizierte Frau "ihr Aussehen total verändert". Trumps Beschreibung: "Sie hat jetzt große künstliche Titten und alles."



Trump fährt dann fort, er fühle sich "automatisch" zu schönen Frauen hingezogen. "Ich fange einfach an, sie zu küssen. (...) Ich warte nicht einmal. (...) Und wenn du ein Star bist, dann lassen sie es zu." In weiteren Passagen der Aufnahme sinniert der Präsidentschaftsanwärter über weibliche Körperteile und Geschlechtsorgane. Trump äußert sich in dem Video privat in einem Gespräch mit dem Moderator der Infotainment-Fernsehsendung Access Hollywood.



Entschuldigung per Videobotschaft

In Reaktion auf die Veröffentlichung hatte sich Trump per schriftlicher Erklärung zunächst noch gerechtfertigt und von Äußerungen gesprochen, wie sie Männer in Umkleideräumen machten. "Ich entschuldige mich, wenn ich jemanden beleidigt habe." Der Mann seiner Rivalin, Bill Clinton, habe ihm beim Golfspielen im Übrigen "weit Schlimmeres" erzählt.



In der Nacht zum Samstag veröffentlichte der Republikaner dann eine Videobotschaft mit einer offiziellen Entschuldigung. "Ich habe es gesagt. Es war falsch. Ich entschuldige mich." Weiter sagte Trump, der schon in der Vergangenheit mit chauvinistischen Kommentaren aufgefallen war: "Ich habe törichte Dinge gesagt." Er habe zwar nie behauptet, eine perfekte Person zu sein. Das Gesagte sei aber nicht typisch für ihn.



Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton nannte Trumps Bemerkungen im Video "schrecklich". "Wir dürfen es nicht zulassen, dass dieser Mann Präsident wird", sagte sie. US-Medien sprachen von einer "Bombenexplosion" im Wahlkampf, von der sich Trump möglicherweise nicht mehr erholen könne. Der Kommentator Bob Beckel sagte auf CNN: "Dieser Wahlkampf ist vorüber. Es gibt kein Rennen um die Präsidentschaft mehr." Noch am Samstag würden mächtige Parteispender Trump den Geldhahn zudrehen.

Scharfe Kritik von Republikanern

Und auch aus den eigenen Reihen hagelte es scharfe Kritik. Der republikanische Chef des US-Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, sagte der Washington Post, Trumps Äußerungen erzeugten bei ihm Übelkeit. "Ich hoffe, dass Herr Trump die Situation mit dem Ernst behandelt, die sie erfordert, und dass er daran arbeitet, dem Land zu demonstrieren, dass er größeren Respekt für Frauen hat, als es dieser (Video-)Clip zeigt." Ein für Samstag vorgesehener gemeinsamer Auftritt Trumps und Ryans wurde abgesagt.

Der republikanische Parteivorsitzende Reince Priebus sagte: "Keine Frau sollte jemals mit solchen Begriffen beschrieben werden, niemand sollte auf diese Art und Weise über sie reden. Niemals." Der texanische Senator Ted Cruz, der sich erst im vergangenen Monat hinter Trump gestellt hatte, nannte die Äußerungen des Kandidaten "beunruhigend und unangemessen, es gibt schlicht keine Entschuldigung dafür". Auch Floridas Senator Marco Rubio bewertete Trumps Bemerkungen als "vulgär und unmöglich zu rechtfertigen".



Jason Chaffetz, ein republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus und einer der härtesten Kritiker Clintons, entzog Trump seine Unterstützung. Er könne seiner 15-jährigen Tochter nicht mehr in die Augen schauen, wenn er Trump wählen würde, sagte Chaffetz dem TV-Sender CNN. Einige Republikaner – darunter der ehemalige Gouverneur von Utah, Jo Huntsman, und der Abgeordnete Mike Coffman aus Colorado – forderten Trump sogar zum Rücktritt als Präsidentschaftskandidat auf.

Einer aktuellen Umfrage von Reuters und Ipsos zufolge liegt Clinton weiter fünf Prozentpunkte vor ihrem Rivalen. Demnach käme die Demokratin derzeit auf 43, Trump auf 38 Prozent der Stimmen. Damit hat sich der Abstand zwischen beiden Bewerbern seit mehreren Wochen kaum verändert. Die US-Wahl findet am 8. November statt.